Markranstädt

Bei einem Verkehrsunfall im Markranstädter Ortsteil Schkölen ist am Donnerstagabend ein Lastwagenfahrer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag berichtete, war der 57-Jährige gegen 22.20 Uhr auf der Landstraße von Quesitz in Richtung Nempitz unterwegs, als er auf gerader Strecke von der Fahrbahn abkam. Der Zwölftonner, der Fisch geladen hatte, stieß gegen einen Baum, kam mit einer Seite im Straßengraben zum Stehen.

Unter Alkohol gefahren

Der Fahrer wurde durch die Kollision leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden. Ganz unschuldig ist er daran wohl nicht: „Der 57-Jährige stand unter dem Einfluss von Alkohol“, erklärte die Polizei. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest habe einen Wert von 2,04 Promille ergeben.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen.

