Markranstädt: Nadine Stitterich ist neue Bürgermeisterin

Markranstädt

Die Überraschung ist perfekt: Auch im zweiten Durchgang der Bürgermeisterwahl in Markranstädt hat sich Nadine Stitterich durchgesetzt. Die von den Grünen unterstützte parteilose Kandidatin ist damit die neue Verwaltungschefin im Rathaus der Stadt am See. Sie erreichte am Sonntag 55,5 Prozent der Stimmen. Für Amtsinhaber Jens Spiske (ebenfalls parteilos) votierten lediglich 32,7 Prozent der Wähler. CDU-Kandidat Peter Bär kam abgeschlagen auf 11,8 Prozent.

Nur die Siegerin kommt ins Rathaus

Etwas verhaltener als im ersten Wahlgang vor drei Wochen war zunächst das Interesse bei der öffentlichen Bekanntgabe der Ergebnisse im Rathaus. Die CDU verzichtete gänzlich auf eine Wahlparty – Kandidat Bär ließ sich ebenso wenig blicken wie der amtierende Bürgermeister. Einzig Stitterich feierte erneut gemeinsam mit ihrer Familie im Rathaus den Sieg. Mit dabei: ihr Unterstützer, der Grünen-Stadtrat Tommy Penk.

„Ich bin total überwältigt und freue mich, dass ich den Erfolg aus dem ersten Wahlgang bestätigen konnte“, sagte die neue Stadtchefin nach Bekanntgabe des vorläufigen Endergebnisses. „Jetzt fällt die ganze Anspannung ab.“ Den Tag über hatte sie ihr Familienleben genossen, mit Tochter Zoe für ein Diktat gelernt. Intensive Wahlkampf-Wochen liegen hinter der 40-Jährigen, eine Menge Arbeit vor ihr. „Ich werde mich vermutlich zunächst mit den Fraktionsvorsitzenden zusammensetzen und schauen, was am dringendsten angepackt werden muss.“

Unterlegener Amtsinhaber gratuliert

„Ich gratuliere Frau Stitterich zu ihrem erstaunlichen Wahlerfolg“, sagte Noch-Bürgermeister Spiske gegenüber der LVZ. „Das muss man an dieser Stelle mal so sagen.“ Er sei tief enttäuscht, weil er in den vergangenen sieben Jahren eine gute Politik für die Stadt gemacht habe. „Die Markranstädter haben offenbar den Wechsel gewollt“, so Spiske. „Damit muss ich nun klarkommen. Man wird sehen, was sich in den nächsten Jahren für die Stadt tut. Ich wünsche Frau Stitterich ein glückliches Händchen für Markranstädt.“

Auch CDU-Herausforderer Bär erkannte den Wechselwillen der Markranstädter an. „Im Ergebnis wurde es mir oder der CDU leider nicht zugetraut, diesen Wechsel zu vollziehen“, sagte er. „Ich möchte Frau Stitterich herzlich zu ihrem Wahlsieg gratulieren und wünsche ihr viel Erfolg für die bevorstehenden Aufgaben.“

„Die wirkliche Unterstützung wird sie jetzt brauchen“

Volker Kirschner, Chef der Fraktion CDU/Bürger für Markranstädt, die mit elf Stadträten die Hälfte der Stimmen im Stadtrat hält, gratulierte als einer der ersten, bevor der Arzt sich wieder zum Dienst verabschiedete. „Wir werden nun erst mal schauen, wie sich die Zusammenarbeit gestaltet“, sagte er. „Frau Stitterich ist demokratisch gewählt, das akzeptieren wir.“ Auch Frank Helge Meißner, Fraktionsvorsitzender der SPD/Grüne, sieht gelassen in die Zukunft. Nach LVZ-Informationen soll Stitterich zunächst die SPD um Unterstützung gebeten haben, Meißner lehnte allerdings ab. „Die wirkliche Unterstützung wird sie jetzt brauchen“, meinte er am Sonntagabend.

Im ersten Wahlgang hatte Amtsinhaber Spiske 32,9 Prozent der Stimmen erhalten. Für die ebenfalls parteilose Herausforderin Nadine Stitterich stimmten am 20. September 42 Prozent der Wähler. CDU-Kandidat Peter Bär landete mit 25 Prozent abgeschlagen auf Platz drei. Die Wahlbeteiligung vor drei Wochen betrug 50 Prozent, diesmal lag sie bei 49,1 Prozent.

Von Linda Polenz