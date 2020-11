Markranstädt

Nun ist die SPD/Grüne-Fraktion im Markranstädter Stadtrat endgültig mit ihrem Antrag gescheitert, Naturschutzvereine und -verbände bei künftigen Bauvorhaben in der Stadt am See zu beteiligen. In ihrer jüngsten Sitzung stimmten die Volksvertreter mehrheitlich gegen die schon mehrfach beratene und nun noch einmal überarbeitete Vorlage.

Mehrheit stimmt gegen Antrag der SPD /Grüne-Fraktion

„Die Stadt Markranstädt beteiligt die im Freistaat Sachsen anerkannten Naturschutzvereinigungen freiwillig bei Verfahren im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung wie Ergänzungs- und Abrundungssatzungen und Flächennutzungsplanungen“, heißt es in dem Antrag der Fraktion. „Die erforderlichen Unterlagen sind auf dem Portal zur Bürgerbeteiligung einzustellen. Die anerkannten Naturschutzvereinigungen sind mittels Anschreiben und Fristsetzung auf die Unterlagen hinzuweisen.“

Trotz dieser Präzisierung, die sich insbesondere die CDU im Verlauf der vergangenen Stadtratssitzung gewünscht hatte, fiel der Antrag durch. Den sechs Ja-Stimmen – übrigens von Linken, AfD und SPD/Grüne – standen zehn Gegenstimmen und vier Enthaltungen gegenüber.

Verwaltung: Aufwand steht in keinem Verhältnis zum Nutzen

Bereits in der vorangegangenen Stadtratssitzung hatte die Verwaltung geäußert, dass der Aufwand, die anerkannten Naturschutzvereinigungen an jedem Bauvorhaben zu beteiligen, in keinem Verhältnis zum Nutzen stehe. „Im Rahmen der Bürgerbeteiligung haben sie jederzeit die Möglichkeit, sich zu äußern“, hieß es damals. Weil der Antrag der SPD/Grüne-Fraktion allerdings nicht konkret genug war, hatte CDU-Fraktionschef Volker Kirschner die Aussetzung des Votums beantragt.

Von Linda Polenz