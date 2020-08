Markranstädt

Endlich ist es soweit: Der Erweiterungsbau fürs Gymnasium Markranstädt ist am Donnerstagnachmittag übergeben und feierlich eingeweiht worden. Nutzen können die Gymnasiasten die vier Klassenräume allerdings vorerst nicht. Nach Absprache mit der Stadt ziehen zunächst temporär Grundschüler ein. Denn die Grundschule soll ausgebaut werden.

Etwa 30 Gäste zur feierlichen Eröffnung

„Es war eine Herausforderung, an dieser Stelle ein Gebäude zu schaffen, das den zusätzlichen Ansprüchen des Gymnasiums genügt“, erklärte Bürgermeister Jens Spiske (parteilos) den etwa 30 Gästen. Denn: Das vorhandene Baufenster war klein und es mussten zusätzlich die Anforderungen an Rettungszufahrt und Abständen zur Nachbarbebauung beachtet werden. „Vor reichlich einem Jahr haben wir erst den ersten Spatenstich gemacht“, so Spiske. Nun begrüße die Besucher vor der historischen Bebelhalle ein schmucker, moderner Neubau. „Er wertet das gesamte Areal auf“, ist der Bürgermeister überzeugt.

Anzeige

Zusätzliche Investition in Bebelhalle

Neben den etwa 1,4 Millionen Euro für den Neubau hat die Stadt zusätzlich etwa 70 000 Euro in die Ertüchtigung der Bebelhalle investiert. „In Markranstädt wird nicht nur geredet, sondern hier folgen auch Taten“, sagte Ralf Berger, Präsident des Landesamtes für Schule und Bildung. „Insbesondere in dem schwierigen Umfeld ,Soziale Infrastruktur’.“ Das sei nicht überall selbstverständlich. „Die Verwaltung in Markranstädt ist immer ein verlässlicher Partner und die Stadträte ermöglichen das alles.“ Die kommissarische Schulleiterin des Gymnasiums, Heike Nicklitzsch, ging mit einem Zitat von John F. Kennedy auf die Bedeutung der Bildung ein. „Nichts ist teurer als keine Bildung.“

Weitere LVZ+ Artikel

Vier neue Klassenzimmer für Markranstädt: Die zuständige Fachbereichsleiterin Heike Helbig testet eine der vier neuen interaktiven und internetfähigen Tafeln. Quelle: Rainer Küster

Bisher nur mündliche Zusage für Hortbetrieb

Doch ganz ohne Hindernisse lief die Eröffnung nicht. Bis Freitagnachmittag gab es keine schriftliche Betriebsgenehmigung für den Hort im Neubau. „Ich möchte aber allen Eltern die Angst nehmen“, sagte Markranstädts Erste Beigeordnete, Beate Lehmann, auf Nachfrage der LVZ. „Wie abgesprochen, können die Kinder am Montagfrüh in den Hort gebracht werden.“ Aus ihrer Sicht ist es kaum zu verstehen, warum für Schule und Hort in Sachsen unterschiedliche Ministerien verantwortlich sind. „Nur ein Beispiel: Für den Hortbetrieb werden mehr Toiletten und Handwaschbecken gefordert als für den Schulbetrieb.“

Gymnasium wird auf vier Züge ausgebaut

Noch bevor die ersten Schüler am Montag den Neubau in Beschlag nehmen, konnten ihn sich die Gäste am Donnerstag bei einem Rundgang von innen ansehen. Durch den Erweiterungsbau, der neben den Klassenräumen auch ein Lehrerzimmer und Funktionsräume umfasst, wird das Gymnasium auf vier Züge ausgebaut. In jedem der Räume befinden sich interaktive und internetfähige Tafeln. Gefördert wurde das Projekt mit dem Programm „Brücken in die Zukunft“.

Von Linda Polenz