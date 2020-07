Markranstädt: Neuer Aldi öffnet Montag

Markranstädt

Am Montag ist es soweit: Der neue Aldi-Markt in Markranstädt wird eröffnet. Neben dem neuen Design hat er eine kleine Besonderheit: Auf dem eigentlichen Markt ist ein Kubus aufgesetzt. Besonders sticht dabei das aufgebrachte, aus einer Metallkonstruktion gestaltete Segelschiff ins Auge. Das soll die gestalterische Verbindung zwischen dem Markranstädter Zentrum und dem Kulkwitzer See bilden.

„Die letzte Woche war sehr arbeitsintensiv, aber es hat sich gelohnt. Die neue Filiale schaut wirklich klasse aus“, sagt Filialleiterin Nicole Zimmermann. „Bis zur Eröffnung werden wir noch die letzten Feinheiten vorbereiten und dann sind wir natürlich gespannt, wie der neue Markt bei unseren Kunden ankommt.“ Auf einer Gesamtfläche von 1040 Quadratmetern ist ein Gebäude entstanden, das ins neue Konzept von Aldi passt. Bereits seit einigen Jahren wird bei Aldi Nord konsequent modernisiert. Dabei müssen etwa 2300 Märkte umgestaltet werden. Der aufgesetzte Kubus beherbergt die Haustechnik.

Anzeige

Photovoltaik-Anlage auf dem Dach

„Modernisierung ist für uns ein kontinuierlicher Prozess, bei dem die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden unser Antrieb sind“, erklärt Zimmermann. „Wir freuen uns sehr, wenn wir mit der neuen Gestaltung der Filiale ihren Geschmack getroffen haben.“

Weitere LVZ+ Artikel

Bürgermeister Jens Spiske freut sich, dass der Markt den Standort Markranstädt ins Gestaltungskonzept integriert hat. „Die Farbe des Pflasters im Gebäude wurde beispielsweise dem Pflaster davor angepasst“, so Spiske. Neben dem gestalterischen beeindrucke ihn auch das ökologische Konzept. So gebe es eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach, die nicht nur zur Eigenversorgung diene, sondern auch Energie ins Netz einspeisen soll. Zudem werde die Abwärme für die Kühlung genutzt, um beispielsweise die Fußbodenheizung zu betreiben, erklärt Spiske. Er freue sich, dass der Aldi nun den Eingang zum Markranstädter Zentrum belebe. „Wir wollen nun schauen, dass auch der ehemalige Edeka-Markt am Markt ebenfalls wieder belebt wird.“

Von Linda Polenz