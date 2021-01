Markranstädt

Schon im vergangenen Jahr wurde der Sportboden der Stadthalle Markranstädt grundhaft saniert. Am Mittwoch wurde nun der Schonbelag probeweise in der kompletten Halle verlegt – um ihn abnehmen zu können. Insgesamt wurden 1155 Quadratmeter Boden in 900 Einzelplatten angeschafft, um eine Tanzfläche von 44 mal 26,25 Meter zu bekommen – was der kompletten Hallenfläche entspricht.

Gesamtkosten: 120 000 Euro

Künftig kann bei Veranstaltungen also auf Laminatplatten des Dekors Schiffsboden-Eiche das Tanzbein geschwungen werden. Die Halle bietet heute für bis zu 1000 Gäste Platz. Die Kosten für die Sanierung belaufen sich auf etwa 120 000 Euro, wovon die Stadt 50 000 Euro selbst tragen muss. Der Rest wird aus der Pauschale zur Stärkung des ländlichen Raumes gefördert. Dadurch, dass der Belag noch im vergangenen Jahr geliefert wurde, profitiere die Stadt vom günstigen Mehrwertsteuersatz, heißt es aus dem Rathaus.

Von Linda Polenz