Nichtöffnung des Stadtbades schlägt hohe Wellen

Dicke Wolken über Markranstädt: Die Ankündigung von Bürgermeister Jens Spiske (parteilos), das Stadtbad in dieser Saison nicht zu öffnen, schlägt hohe Wellen. CDU, SPD und Förderverein kritisieren den Alleingang des Bürgermeisters.

Förderverein erfährt Nicht-Öffnung aus LVZ

„Der Förderverein des Stadtbades Markranstädt ist über eine solche Verfahrensweise entsetzt und hofft noch immer, dass dies nur ein schlechter Witz ist“, sagt der Vorsitzende John Detzner. Bereits seit Anfang März sei das Freibad für die Saison hergerichtet worden. „Es ist richtig, dass mit Steuergeldern sorgsam umgegangen werden muss“, erklärt Detzner. „Allerdings sollte man so etwas vor der ersten Ausgabe tun. Ab diesem Zeitpunkt sollten keine Einzelentscheidungen mehr getroffen werden, die Gelder sinnlos verbrennen.“ Der Förderverein habe genauso wie die Imbissbetreiberin im Stadtbad aus der LVZ von der geplanten Nicht-Öffnung erfahren. „Da hätten wir eine persönliche Mitteilung unseres Vereinsmitglieds Jens Spiske erwartet“, so Detzner.

CDU stellt Fragen im Technischen Ausschuss

Auch die CDU zeigt sich erstaunt über das Vorgehen. „Die Entscheidung wurde vom Bürgermeister ohne Beteiligung des Stadtrates getroffen“, schimpft Stadtverbandschef und Stadtrat Michael Unverricht. „Die CDU fragt sich, warum in anderen Gemeinden in Sachsen die Freibäder zur gleichen Zeit öffnen – mit Hygienekonzept und Abstandsregeln – und in Markranstädt alle Bürger spontan ausgeschlossen werden.“ Aus diesem Grund haben die Christdemokraten elf Fragen im Technischen Ausschuss an den Bürgermeister gestellt. „Das Stadtbad ist offensichtlich für die Saison vorbereitet, das Wasser eingelassen“, so Unverricht. „Nun wollen wir auch mal wissen, was das bisher gekostet hat und welche Einnahmen uns entgehen.“

SPD /Grüne schreiben Brief an Bürgermeister

Die Fraktion SPD/Grüne im Markranstädter Stadtrat hat ebenfalls mit Verwunderung auf die Absage der Badesaison im Stadtbad reagiert. „Erfreulicherweise gestattet der Freistaat Sachsen während der noch andauernden Corona-Pandemie unter Auflagen die Öffnung von Freibädern“, sagt Fraktionschef Frank Meißner. Die Nachbarkommunen würden mit Hochdruck die Saison in den Freibädern vorbereiten – und auch im Markranstädter Stadtbad sei tatkräftig zugepackt worden. In einem Schreiben an den Bürgermeister will die Fraktion nun unter anderem wissen, welche Auflagen konkret zu dieser Entscheidung geführt haben und warum die Gremien des Stadtrates nicht einbezogen wurden.

Spiske verteidigt seine Entscheidung

„Es haben mehrere Faktoren zu dieser Entscheidung geführt“, erklärt Bürgermeister Spiske. Zum einen seien das die hohen Hygieneauflagen gewesen. „Zum anderen ist das Stadtbad aber wirklich marode, deshalb soll es ja saniert werden. Schon in den vergangenen Jahren haben wir das Bad nur mit Bauchschmerzen geöffnet.“ Ein Vergleich mit beispielsweise Taucha sei schon deshalb nicht möglich, weil es dort eine andere Betreiberstruktur gebe. „Bei uns hätte ich als Bürgermeister persönlich das strafrechtliche Risiko getragen, falls eine Corona-Auflage nicht erfüllt worden wäre“, erklärt er. „Und das Risiko war mir zu hoch.“ Zudem hätte die Kommune durch die Auflagen erhebliche Verluste bei den Einnahmen gehabt. „Am Ende hätte uns das Betreiben unter Umständen mehr gekostet, als jetzt die Absage“, so Spiske. Er stehe weiterhin zu seinem Entschluss. „In der Krise muss man auch mal unpopuläre Entscheidungen treffen“, sagt er. „Und dann auch dazu stehen können.“

