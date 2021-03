Markranstädt

Der Piratenspielplatz am Kulkwitzer See wird in dieser Woche erneuert. Er war zuletzt etwas in die Jahre gekommen. Neben einem Rutschenturm mit Kletternetz und einer Fischerhütte gibt es künftig auch ein Spielhüttendorf mit Verbindungsstegen zu den einzelnen Hütten. Auch eine Vierer-Schaukel und zwei Federwippen werden installiert.

Piratencharakter bleibt erhalten

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, soll der Piraten-Charakter in jedem Fall erhalten bleiben. Deshalb sind die Federwippen beispielsweise in Form einer Robbe und einer Möwe. Durch einen Kleinkindsitz an der Schaukel sollen nun auch kleinere Abenteurer auf ihre Kosten kommen. Die Erneuerungskur kostet die Stadt etwa 30 000 Euro.

Lieferschwierigkeiten beim Material

Ursprünglich sollte der Spielplatz bereits im vergangenen Jahr installiert werden, auf Grund von Lieferschwierigkeiten beim Material hatte sich der Termin allerdings verzögert.

Von Linda Polenz