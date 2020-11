Markranstädt

Es war eine kleine Bombe, die in der jüngsten Sitzung des Markranstädter Stadtrates geplatzt ist. Unter „Wichtige Mitteilungen und Aktuelles“ informierte die Erste Beigeordnete Beate Lehmann ( CDU) über den aktuellen Stand bei den Planungen zur Sanierung des Stadtbades. Die sind nämlich vorerst gestoppt.

In seinem Abschiedsgespräch mit der LVZ hatte Ex-Bürgermeister Jens Spiske (parteilos) bereits gesagt, dass es nur einen Beschluss aus seiner Amtszeit gibt, den er bereut. „Das ist der für das beauftragte Planungsbüro zur Stadtbad-Sanierung“, erklärte er seinerzeit. „Allerdings habe nicht ich den gefasst, sondern der Stadtrat.“ Er habe von Anfang an kein gutes Gefühl gehabt, meinte er. Die Stadtverwaltung habe ein anderes Planungsbüro favorisiert.

Planungskosten verdoppelt?

Die Stadtverwaltung hält sich mit Aussagen zur aktuellen Situation bedeckt. Wie die LVZ aus Stadtratskreisen erfuhr, sollen sich die Planungskosten etwa verdoppelt haben. Das Planungsbüro habe das mit den insgesamt größeren Projektkosten begründet. In seiner September-Sitzung hatte der Stadtrat intensiv über das Stadtbad diskutiert – und sich am Ende für eine Variante der Sanierung entschieden. Mit kleineren Schwimmbahnen, aber einer Rutsche. Sprung- und Kinderbecken sollten erhalten bleiben.

So sieht es aktuell im Stadtbad Markranstädt aus. Der Abbruch hat bereits begonnen, ob es tatsächlich saniert wird, steht in den Sternen Quelle: Kempner

„Beschluss schon Luftnummer“

„Die Varianten-Auswahl heißt ja aber noch nicht, dass es dann auch so gebaut wird“, erklärt auf Nachfrage Stadträtin und Linken-Fraktionschefin Heike Kunzemann. Aus ihrer Sicht müsse schnellstmöglich der Deckelungsbeschluss, den der Stadtrat für die Sanierung des Stadtbades gefasst hat, aufgehoben werden. Demnach darf das Stadtbad insgesamt nicht mehr als 2,5 Millionen Euro kosten. „Insofern war ja der Varianten-Beschluss schon eine Luftnummer“, sagt Kunzemann. Denn: Die Version, die der Stadtrat auf Antrag der CDU-Fraktion am Ende favorisiert hat, kostet laut Planung 3,2 Millionen Euro. Kunzemann ist absolut dafür, das Bad zu sanieren. „Für die Markranstädter ist das Bad wichtig, weil darin der Schwimmunterricht stattfinden kann“, sagt sie. „Und für unsere Kinder ist das ein sicherer Ort zum Baden.“ Anders als am nicht weit entfernten Kulkwitzer See gebe es im Stadtbad Schwimmmeister und Rettungsschwimmer. „Wir haben darüber diskutiert, das Alte Ratsgut fürs Mehrgenerationenhaus zu sanieren. Da hieß es, Markranstädt müsse sich sowas auch mal leisten“, so Kunzemann. „Ein Stadtbad, wo Kinder schwimmen lernen können, muss sich Markranstädt auch mal leisten. Aus meiner Sicht ist das sogar wichtiger.“ Am liebsten sei ihr ein Bad mit 50-Meter-Bahnen, weil sich das die Markranstädter auch wünschen würden.

Wie teuer wird die Sanierung?

CDU-Stadträtin Birgit Riedel hatte seinerzeit die Variante mit 25-Meter-Bahnen vorgeschlagen. Auch sie wurde vom Planungsstopp überrascht. „Jetzt müssen wir die komplette Sanierung nochmal thematisieren“, sagt sie. „Ich bin als Schwimmerin ein absoluter Fan dieses Bades, aber man muss sich das als Stadt auch leisten können.“ Natürlich gebe es Fördermittel dafür, nichtsdestotrotz müsse die Sanierung im Haushalt darstellbar sein. „Es müssen jetzt ehrliche Zahlen auf den Tisch“, meint sie. „Wie teuer wird die Sanierung insgesamt?“ Ob das bereits im Dezember Thema in einer Stadtratssitzung sein wird, könne sie nicht sagen. „Dazu habe ich keine Information“, so Riedel. „Aber ich würde mir wünschen, dass in einer Sondersitzung alle Fakten benannt werden. Nur so können wir als Stadtrat fundiert entscheiden.“

