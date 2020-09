Markranstädt

Am Gymnasium in Markranstädt gibt es einen positiven Corona-Fall. Ein Schüler der Jahrgangsstufe 12 ist mit dem Corona-Virus infiziert. Das bestätigte das Landratsamt des Landkreises Leipzig auf LVZ-Anfrage. Das Gesundheitsamt ermittele aktuell noch weitere Kontakte des betroffenen Schülers, hieß es.

Unterricht läuft über Lernplattform

Rein vorsorglich sind die Klassenstufe 12 und 32 Fachlehrer, die mit dem Schüler in Berührung kamen, seit Mittwoch in Quarantäne, so das Landratsamt. „Aufgrund der großen Anzahl von Fachlehrern, die nun zu Hause bleiben muss, gibt es Einschränkungen im Präsenzunterricht“, sagte Roman Schulz, der Pressesprecher des Landesamtes für Schule und Bildung (LaSuB). Deshalb blieben am Mittwoch auch die Klassenstufen 7 und 9 zu Hause. Am Donnerstag sind die Klassenstufen 7 und 10 betroffen und am Freitag die Klassenstufen 8 und 10. „Der Unterrichtsstoff wird durch Aufgaben auf der digitale Lernplattform LernSax abgedeckt“, so Schulz.

Anzeige

Schulleitung reagiert vorbildlich

Das Gesundheitsamt des Landkreises wird die betroffenen Schüler und Lehrer am Donnerstagvormittag testen. Mit den Ergebnissen wird für Freitag gerechnet. Bis dahin bleiben die Klassenstufe 12 und die Pädagogen in jedem Fall daheim. „Über das weitere Vorgehen entscheidet dann das Gesundheitsamt“, erläuterte LaSuB Sprecher Schulz. „Auch darüber, ob eine Schule coronabedingt geschlossen werden muss.“ Die Schulleitung in Markranstädt habe in diesem Fall vorbildlich reagiert. „Nachdem der Positivfall bekannt geworden war, hat die Leitung schnell gehandelt, die betroffene Klassenstufe plus Fachlehrer isoliert und das Gesundheitsamt informiert“, so Schulz. „Genau so muss das laufen.“

Weitere LVZ+ Artikel

Stadt unterstützt Behörden

Markranstädts Bürgermeister Jens Spiske (parteilos) wurde über den Fall informiert, wie er auf LVZ-Anfrage bestätigte. „Ich bin mir sicher, dass das Landesamt für Schule und Bildung sowie das Gesundheitsamt des Landkreises alle Maßnahmen zum Schutz derer, die unmittelbar Kontakt zu dem Schüler hatten, einleiten werden“, sagte er. „Ich vertraue da auf die Kompetenz der zuständigen Stellen.“ Die Kommune als Schulträger werde die beiden Behörden „bei der Durchführung entsprechender Maßnahmen selbstverständlich unterstützen“.

„Besser als abzuwarten, bis das Virus wütet“

In der Klassenstufe 12 des Markranstädter Gymnasiums sind etwa 70 Schüler betroffen. Hinzu kommen die Klassenstufen, für die jeweils wegen der fehlenden Fachlehrer kein Präsenzunterricht stattfinden kann. „Wir haben den Schulleitern in der Vorbereitungswoche eindringlich ans Herz gelegt, sich auf so einen Fall vorzubereiten“, betonte LaSuB-Mann Schulz. „Anders als im März, als wir alle kalt erwischt wurden.“ Und er fügte hinzu: „Es ist doch besser, eine Klassenstufe mal ein oder zwei Tage zu Hause zu lassen, als abzuwarten, bis das Virus richtig wütet.“

Von Linda Polenz