Markranstädt

Auf der Baustelle des Grundschulanbaus in Markranstädt geht es mit Schulstart weiter voran. Allerdings nicht wie geplant. Wegen Lieferschwierigkeiten verschiedener Materialien mussten andere Lösungen gefunden werden, wie bei einer Baubegehung am Montagmorgen deutlich wurde.

Asphalt trocknet schneller als Zementestrich

Es war ein ungewöhnliches Bild an diesem ersten Schultag im Erweiterungsbau der Mensa. Wie am Fließband rollten Schubkarren mit dem Trägermaterial des Fußbodens heran. Das war allerdings kein Zementestrich, wie er bei solchen Baumaßnahmen normalerweise verwendet wird – sondern Gussasphalt, wie er im Straßenbau zum Einsatz kommt. „Das ist eigentlich ein wirklich tolles Material für den Fußboden“, erklärte Michael Greiner vom städtischen Bauamt. „Allerdings ist es eben teurer als Zementestrich.“ Dafür trockne der Asphalt binnen einiger Stunden, wofür der Estrich Wochen brauche. „Wir können morgen weiterarbeiten“, so Greiner.

Kostensteigerung absehbar

Auf dem Asphalt werde dann die Fußbodenheizung verlegt, danach ein Trockenestrich aufgebracht. „Darauf kommt dann Linoleum als Fußbodenbelag“, sagte Greiner. Die Alternativlösung beim Estrich war nötig, weil das beauftragte Unternehmen in Insolvenz ging, wie es aus der Stadtverwaltung hieß. Um Kostensteigerungen durch Bauverzug zu vermeiden, wurde auf Gussasphalt und Trockenestrich zurückgegriffen. „Trotzdem ist bereits absehbar, dass sich Kostensteigerungen bei der Erweiterung der Grundschule Markranstädt nicht vermeiden lassen“, so das Rathaus. Ursprünglich seien die Planungen bei der Erweiterung des Speiseraums von Kosten in Höhe von etwa 715 000 Euro ausgegangen, etwa die Hälfte davon waren als Fördermittel des Freistaates Sachsen eingeplant.

Aufstockung der Grundschule läuft parallel

Neben der Erweiterung der Mensa wird auch die Grundschule selbst um eine Etage aufgestockt. Die Kosten dafür betragen laut Planungen 1,1 Millionen Euro. Allerdings: Auch in den Klassenräumen werden statt des Zementestrichs Gussasphalt und Trockenestrich verwendet. Um den großen Schülerzahlen in Markranstädt gerecht zu werden, nutzt die Grundschule derzeit die eigentlich fürs Gymnasium errichteten vier zusätzlichen Klassenzimmer. „Durch die Aufstockung sollen die Lernbedingungen verbessert und die Aufenthaltsqualität erhöht werden“, meinte Bürgermeisterin Nadine Stitterich (parteilos). Trotz der Lieferschwierigkeiten sei sie optimistisch, dass die Erweiterung der Grundschule in einem „guten Zeit- und Kostenfenster“ fertiggestellt wird.

Speisesaal jetzt schon verschönert

Die Stadt hat auch die Sommerferien für einige Instandsetzungsmaßnahmen genutzt. So seien der bisherige Speisesaal, das Foyer und das Schulleiterzimmer verschönert worden, unter anderem wurden Schallschutzdecken und Beleuchtung erneuert. „Die Beleuchtung wurde in diesem Zusammenhang auf stromsparendes LED umgestellt“, so die Stadtverwaltung. Bei den anschließenden Malerarbeiten sei bei der Wandgestaltung das maritime Thema der Grundschule aufgegriffen worden. Die Instandhaltung hat weitere 67 000 Euro gekostet. In den Herbstferien soll der Übergang zwischen Alt- und Neubau verschönert werden.

Von Linda Polenz