Die längste Zeit des Wartens auf das Protonentherapie-Zentrum ist vorbei. In einer Pressekonferenz stand Projektentwickler Hans-Jürgen Schenk am Montagmorgen Rede und Antwort. Erster Spatenstich soll demnach im kommenden Juli sein.

Umplanungen haben Zeit verzögert

„Es ist nun mal kein normaler Bau“, sagte Schenk gleich zu Beginn. Nicht nur, dass internationale Standards im Bereich des Strahlenschutzes eingehalten werden müssten, eine Investition von etwa 300 Millionen Euro laufe auch nicht mal so nebenbei. „Wir haben in den vergangenen vier Jahren viel Planungsleistung erbracht“, so Schenk. „Wir mussten Dinge verwerfen, wieder umplanen. Aus zwei Gebäuden sind beispielsweise nun vier geworden.“ Auch bei den Materialien habe sich etwas geändert, was eine komplette Neuplanung zur Folge hatte.

Zusammenarbeit mit Uniklinik Leipzig

Während ursprünglich nur das Protonen-Zentrum und ein Gästehotel geplant waren, seien nun ein Pankreas-Zentrum und ein Mitarbeiterwohnhaus hinzugekommen. „Dazu haben wir eine Kooperation mit der Universitätsklinik Leipzig geschlossen“, so Schenk. Das Internationale Pankreas-Zentrum Leipzig sei Ende 2019 gegründet worden – vom Universitätsklinikum Leipzig und dem Protonentherapie-Zentrum. Das wiederum soll später, inklusive der anderen Gebäude, einer Investorengruppe gehören, betrieben werde es von einer eigens gegründeten Firma, der Proton Therapy Operating Company, und dem Cancer Center Germany, ein Zusammenschluss des Städtischen Klinikums St. Georg, dem MVZ (Medizinisches Versorgungs-Zentrum) Mitte am Johannisplatz Leipzig und dem MVZ Delitzsch.

Grundstückskauf noch in diesem Jahr

„Wir werden noch in diesem Jahr das Grundstück kaufen“, steckte Schenk den Zeitrahmen ab. Für die 38 000 Quadratmeter in der Ranstädter Mark, gegenüber von Möbel Boss in der Siemensstraße, werden dann etwa 1,4 Millionen Euro fällig. „Bis Ende März werden wir die Unterlagen für die Genehmigungsplanung einreichen“, sagte Schenk. Nach dem ersten Spatenstich im Juli betrage die Bauzeit noch etwa drei Jahre.

2500 Therapieplätze pro Jahr geplant

Dann soll in Markranstädt ein Aushängeschild entstanden sein, meinte Schenk. „Vor allem das Pankreas-Zentrum ist ein Alleinstellungsmerkmal weltweit.“ Deutschlandweit gebe es etwa 500 000 Krebspatienten jährlich, bei etwa einem Zehntel sei eine Protonentherapie sinnvoll. „Also gibt es ein Potenzial von etwa 50 000 Patienten“, so Schenk. Derzeit verfüge Deutschland über eine Kapazität von 8000 Therapieplätzen. In Markranstädt sollen nun 2500 hinzukommen. „Davon soll die Hälfte mit gesetzlich versicherten Patienten aus Deutschland, ein Viertel mit Privatpatienten aus Deutschland und ein Viertel mit internationalen Patienten ausgelastet werden.“

Schon etwa fünf Millionen Euro investiert

Im Jahr 2016 hat Schenk sich zum ersten Mal das Grundstück angeschaut. „Vier Jahre sind eine ganz normale Zeit für solch ein großes Projekt“, sagte er. „Da sind einfach viele Vorplanungen nötig. Ansonsten hätten wir den Berliner Flughafen in Markranstädt gehabt.“ Derzeit werde das ausländische Investorengeld in Deutschland von den Finanzbehörden überprüft. „Wir bereuen es nicht, nach Markranstädt gekommen zu sein“, so Schenk. „Wir brennen für das Projekt und ziehen es jetzt auch durch.“ Schließlich steckten alles in allem schon etwa fünf Millionen Euro darin.

Weltweit gibt es 106 solcher Protonen-Zentren

Weltweit gibt es 106 Protonentherapie-Zentren, sechs davon in Deutschland. Parallel zum Markranstädter Projekt baut Schenk gerade in Brasilien ein weiteres Protonen-Zentrum. „Für mich hat die Anfrage der Uniklinik Leipzig zu einer Kooperation den Wandel gebracht“, erklärte Bürgermeister Jens Spiske (parteilos). „Dadurch hat das alles nochmal eine andere Ebene bekommen.“

Von Linda Polenz