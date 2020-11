Markranstädt: Quarantäne für Asylheim aufgehoben

Markranstädt

Die Quarantäne für die Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber in Markranstädt ist am Donnerstag aufgehoben worden. Grund: Nach der Testung aller Bewohner und Mitarbeiter gibt es keinen weiteren positiven Fall. „Alle Testabstriche in der Gemeinschaftsunterkunft Markranstädt sind negativ“, erklärt Brigitte Laux, die Pressesprecherin des Landkreises Leipzig Land. „Die Bewohner wurden heute darüber informiert.“

Dass es nicht zu weiteren Fällen kam, sei demnach dem schnellen Handeln von Ausländerbehörde und Betreiber zu verdanken. „Sofort als ein Verdacht auf eine Covid-19-Infektion aufkam, wurde die betroffene Familie separiert und anderweitig untergebracht“, so Laux. „Ebenso deren Kontaktpersonen.“

Sowohl die Quarantäne als auch die Testungen seien präventiv erfolgt. „Nachdem die negativen Ergebnisse seit heute vorliegen, kann die Quarantäne aufgehoben werden“, meint Laux. Ab morgen könnten die Kinder auch wieder Kitas und Schulen besuchen. Derzeit wohnen etwa 100 Menschen in der Gemeinschaftsunterkunft. Um die Hygiene-Vorgaben einhalten zu können, ist die Einrichtung nur zu 60 Prozent belegt.

