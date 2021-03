Markranstädt

Nun also doch nicht: Markranstädts Bürgermeisterin Nadine Stitterich (parteilos) macht in Sachen Referentenstelle eine Rolle rückwärts. Nach Informationen der LVZ soll sie nun doch keinen persönlichen Referenten einstellen wollen. Zumindest vorerst. In der jüngsten Stadtratssitzung klang das noch anders.

Stelle im aktuellen Plan nicht vorgesehen

Die Ausschreibung im Februar-Amtsblatt schlug große Wellen. Die Bürgermeisterin suchte eine persönliche Referentin oder einen persönlichen Referenten mit hohem Anforderungsprofil – ungeachtet dessen, dass die Stadt mit Einbußen aus der Corona-Pandemie rechnen muss und sie im selben Amtsblatt die Bürger auf Sparmaßnahmen vorbereitet. In Sorge um die Finanzen der Stadt baten CDU-Fraktionschef Volker Kirschner und der Vorsitzende der SPD/Grüne-Fraktion Frank Helge Meißner die Rathauschefin darum, diese Entscheidung zu überdenken. Denn: Die Stelle ist im aktuellen Stellenplan der Stadt gar nicht vorgesehen.

Bürgermeisterin stuft Stelle als betriebsnotwendig ein

Im nichtöffentlichen Teil der jüngsten Stadtratssitzung erteilte nach LVZ-Informationen Stitterich dieser Bitte eine Abfuhr. Sie habe die Stelle kurzerhand als betriebsnotwendig eingestuft, heißt es aus Teilnehmerkreisen. Mit einem Schreiben appellierte Kirschner daraufhin erneut an die Bürgermeisterin – und das zeigte offenbar Erfolg. In ihrer Antwort heißt es, dass sie derzeit von der Besetzung der Stelle absieht. Aus Zeitgründen. Sie habe derzeit schlicht zu viel anderes zu tun, um sich darum zu kümmern.

Bewerber sollen im Stadtrat vorgestellt werden

Das bestätigt Stitterich auf Nachfrage. „Ich habe mich entschlossen, die Besetzung der Referentenstelle aufgrund meines vollen Terminkalenders und der Priorisierung anderer wichtiger Aufgaben kurzzeitig zurückzustellen“, sagt sie. Der Aufbau eines Testzentrums mit dem DRK, die Pandemielage im Allgemeinen und die Auswahlgespräche der künftigen Auszubildenden hätten derzeit höhere Priorität. „An der Besetzung der Stelle halte ich aber nach wie vor fest“, so die Bürgermeisterin. „Unabhängig davon habe ich mich mit dem Ältestenrat darauf verständigt, meine Bewerberfavoriten den Stadträten vorzustellen, so dass wir hier miteinander ins Gespräch kommen können. Die letzte Entscheidung obliegt aber dann mir.“

27 Bewerber auf die Stelle

Genau 27 Personen haben sich innerhalb der Frist auf die Stelle beworben, Gespräche hätten bisher nicht stattgefunden. Auf die Frage, ob es Bewerberinnen oder Bewerber gab, die die Voraussetzungen erfüllen, antwortet Stitterich: „Auf die Stelle haben sich Personen mit vielfältigen Lebensläufen und Erfahrungen beworben. Aufgrund der Unterlagen waren interessante Personen für die Stelle dabei. Die Gespräche haben jedoch noch nicht stattgefunden, sodass abschließend nicht eingeschätzt werden kann, ob Bewerber geeignet sind.“

Selbe Stelle in Lünen ausgeschrieben

Als Voraussetzungen für die Stelle war unter anderem ein abgeschlossenes Hochschulstudium gefordert. Zudem werden sehr gute Kenntnisse der Kommunalverwaltung, eine starke Affinität zur Kommunalpolitik und ein breites Allgemeinwissen vorausgesetzt. Dieselbe Stelle wurde in der Stadt Lünen ausgeschrieben, da allerdings tariflich mindestens vier Gruppen höher eingestuft.

Auch Ausschreibung zum Citymanagement zurückgezogen

Schon bei der Ausschreibung einer Stelle fürs Citymanagement gab es einen Rückzug der Bürgermeisterin. Noch im laufenden Verfahren stoppte sie die Ausschreibung wegen „schwerer Verstöße gegen die Sächsische Kommunalordnung“.

Von Linda Polenz