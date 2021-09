Markranstädt: Richtfest in der Wachstumsphase

Markranstädt

Im Markranstädter Gewerbegebiet „Ranstädter Mark“ geht es jetzt Schlag auf Schlag. Baukräne drehen sich, Büros und Werkhallen wachsen aus dem Erdreich. Einige der Projekte befinden sich auf der Zielgeraden, was dazu führt, dass sich im Herbst die Einweihungsfeiern und Richtfeste häufen.

Den Anfang machte am Donnerstag die Firma Mattersteig & Co. Das schon seit 30 Jahren in Markranstädt ansässige Unternehmen ist auf Expansionskurs und zieht von seinem bisherigen Standort in der Zwenkauer Straße ins Gewerbegebiet hinter der Bahnlinie. Dem Richtfest für den neuen Firmensitz fiebern Geschäftsführer Stephan Mattersteig und sein inzwischen auf 25 Mitarbeiter angewachsenes Team schon seit langem entgegen. „Wir brauchen dringend mehr Platz“, sagt der Chef des neuerdings auch international agierenden Anbieters von Messungen, Analysen und Gutachten.

Wie Schornsteinfeger – nur ein paar Nummern größer

Weil das Leistungsspektrum des Unternehmens für Laien schwer zu beschreiben ist, versucht es Mattersteig mit einem Gleichnis. „Im Grunde genommen leisten wir das, was der Schornsteinfeger jährlich bei privaten Hausbesitzern macht, nur eben bei Industrie- oder Gewerbebetrieben und demzufolge ein paar Nummern größer und umfangreicher.“ Das Portfolio reiche von Kalibrierungen über Emissionsmessungen und Funktionsprüfungen bis hin zu Geruchsmessungen. „Die gewonnenen Daten werden darüber hinaus analysiert und fließen in entsprechende Gutachten ein, die wir ebenfalls erstellen“, vervollständigt Mattersteig die Leistungspalette.

Zuschlag für Großprojekt in Polen

Um nicht nur am Ball zu bleiben, sondern diesen auch nach vorn zu treiben, hat sich das Markranstädter Unternehmen zudem als Motor in der Forschung und Entwicklung etabliert. „Seit mehreren Jahren arbeiten wir beispielsweise mit dem Institut für Abfall- und Kreislaufwirtschaft der Technischen Universität Dresden zusammen“, berichtet Mattersteig. Es gebe nicht viele Unternehmen, die auf ein so spezielles Portfolio verweisen können, betont der promovierte Experte für Abfallwirtschaft und Altlasten, der dafür auch zwei Jahre in Japan studiert hat. „Unsere Kompetenzen waren auch ausschlaggebend, als wir jetzt den Zuschlag für ein Großprojekt in Polen bekommen haben“, blickt der Chef auf die nächste Etappe der Firmenentwicklung, in der Messungen, Analysen und Gutachten für ein neues Öl-Gas-Kraftwerk im Nachbarland zu erstellen sind.

Der Zeitpunkt für eine räumliche Erweiterung hätte daher günstiger kaum sein können. Zur Höhe der Investition, über deren Rohbau seit Donnerstag der Richtkranz schwebt, wollte der im Umgang mit Zahlen aus Messdaten geübte Wissenschaftler keine Angaben machen. Lediglich „eine mittlere einstellige Millionensumme“ ließ sich Stephan Mattersteig entlocken.

Von Rainer Küster