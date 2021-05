Markranstädt

Lange fristete das Grundstück in der Leipziger Straße 55 bis 57 ein Dasein als verwilderter Schandfleck. Jetzt fressen sich Baggerschaufeln ins Erdreich, ein Kran schwenkt Bauelemente durch die Luft, LKW bringen Nachschub auf die Baustelle. Was hier auf dem Areal zwischen Sportcenter und Nordstraße entsteht, soll einmal „Haus Apoja“ heißen und auf rund 4400 Quadratmetern Raumfläche eine Seniorenresidenz im betreuten Wohnen beherbergen. Aber nicht nur das.

Biomarkt, Café und Tagespflege im Erdgeschoss

„Im Erdgeschoss wird ein Biomarkt einziehen und außerdem lädt ein kleines Café alle Markranstädter zum Verweilen ein“, verrät Maximilian Wöber. Der Geschäftsführer der Leipziger Wöber Immobilien GmbH hat Großes vor. Insgesamt 33 Wohnungen zwischen 43 und 60 Quadratmetern sind geplant, allesamt barrierefrei und von einem Pflegedienst betreut. Im Erdgeschoss soll zudem eine Tagespflege angeboten werden. „Alles ist nach dem neuesten Stand der Technik gebaut. Dazu gehört beispielsweise auch die Ausstattung mit einem ausfallsicheren Notrufsystem“, erklärt Wöber.

Die geplante Seniorenresidenz in Markranstädt in der Vogelperspektive. Quelle: Wöber Immobilien GmbH

Großen Wert habe man vor allem auf das Wohlfühl-Ambiente gelegt. „Das Objekt erhält eine 310 Quadratmeter große, begrünte Dachterrasse. Gruppenaktivitäten sind darüber hinaus in einem attraktiven Gemeinschaftsraum möglich, in dem auch Verpflegung für die Bewohner angeboten wird.“ Auf die vielbefahrene Leipziger Straße und die hinter dem Objekt entlangführende Bahnlinie angesprochen, erklärt Maxilimian Wöber, dass man diese Einflüsse mit konstruktiven Maßnahmen, wie beispielsweise dem Einbau von Schallschutzfenstern, minimiert habe.

Einzelhandelsentwicklungskonzept ignoniert?

Obwohl es in Markranstädt bereits zahlreiche Angebote im betreuten Wohnen gibt und auch mindestens ebenso viele Pflegedienste aktiv sind, sieht Wöber in der Wettbewerbssituation noch ausreichend Luft. Die aktuelle Nachfrage auf dem Markt gibt ihm Recht. Potenzial gibt es offenbar auch im Bereich der Nahversorgung. Der im Erdgeschoss geplante Biomarkt steht eigentlich im Widerspruch zum Einzelhandelsentwicklungskonzept der Stadt Markranstädt. Die Stadtverwaltung wiegelte auf LVZ-Anfrage allerdings ab. „Zum Projekt mit dem Teilvorhaben eines nicht großflächigen Bio-Marktes ist festzuhalten, dass dieser für die Einwohner Markranstädts als wichtige Angebotsergänzung zu den bestehenden klassischen Lebensmitteleinzelhändlern zu betrachten ist“, heißt es aus dem Rathaus. Das Gesamtprojekt sei dem Technischen Ausschuss des Stadtrates „vorgestellt und durch diesen zustimmend zur Kenntnis genommen“ worden.

Erste Mieter sollen Ende 2022 einziehen

Mit den Planungsunterlagen und Genehmigungen in der Aktentasche, können Wöber und sein Team jetzt die letzte Etappe in Angriff nehmen. Der Bau läuft auf Hochtouren, Ende 2022 soll das „Haus Apoja“ seine ersten Bewohner begrüßen. „Die Vermietung beginnt bereits ab Ende dieses Jahres“, informiert Wöber. Das Spektrum der Mietpreise beginne bei einer Netto-Kaltmiete von 473 Euro für eine 43-Quadratmeter-Wohnung. Interessenten könnten sich bereits jetzt auf der Internetseite www.haus-apoja.de unverbindlich eintragen, so Wöber, der schließlich auch das Geheimnis lüftet, was es mit der Namensgebung des Hauses auf sich hat. „Apoia ist dem portugiesischen Wort apoiar entlehnt, was so viel wie Unterstützung bedeutet. Genau das, was den künftigen Bewohnern hier geboten wird: Unterstützung in einem selbstbestimmten Alltag.“

Von Rainer Küster