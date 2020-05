Markranstädt: Stadtrat will Mittel für Digitalisierung an Schulen freigeben

Markranstädt

In Markranstädt findet am Donnerstag um 18.30 Uhr die erste Stadtratssitzung seit zwei Monaten statt. Um die nötigen Abstände einhalten zu können, tagt das Stadtparlament nicht im Ratssaal sondern im Kommunikations- und Kreativzentrum (KuK) in der Parkstraße 9.

Mittel für Schul-Digitalisierung

Neben einigen Bebauungsplänen sollen die Stadträte die Bereitstellung finanzieller Mittel zur Digitalisierung an der Grundschule Großlehna und der Grundschule Kulkwitz beschließen. Zudem sollen Mittel für die grundhafte Sanierung des Sportbodens in der Stadthalle Markranstädt bewilligt werden. Auch Vergabeleistungen für den Wirtschaftsweg im Pappelwald und die Erweiterung des Gymnasiums stehen auf der Tagesordnung.

Keine Bürgerfragestunde geplant

Eine Bürgerfragestunde ist in dieser Stadtratssitzung nicht vorgesehen. „Zum Schutz der Gesundheit aller und der Eindämmung der Ausbreitung der Corona-Viren-Infektion wurde die Tagesordnung auf die zwingend erforderlichen Tagesordnungspunkte reduziert“, so Bürgermeister Jens Spiske (parteilos). „Auch bei Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregelungen empfehle ich den Bürgern, die zur Risikogruppe gehören, von der Anwesenheit Abstand zu nehmen.“ Jederzeit könnten die Anliegen schriftlich, telefonisch oder per Mail an die Stadtverwaltung Markranstädt gerichtet werden.

Von Linda Polenz