Markranstädt

Bereits seit einigen Monaten gibt es offenbar einen Streit zwischen dem Sportclub Markranstädt (SCM), zu dem auch die Drittliga-Spielerinnen der Piranhas gehören, und der Stadt Markranstädt. Die Situation eskalierte nun, als die Stadt ankündigte, die Jugendförderung in Höhe von 5400 Euro einzubehalten, weil durch Verunreinigung des Bodens der Sporthalle Großlehna durch den Verein der Kommune ein Schaden in Höhe von 9100 Euro entstanden sei.

Jugendförderung kurz vor kompletter Auszahlung

Nachdem in der Oktobersitzung des Stadtrates die Problematik bekannt wurde, stellte die AfD den Antrag, die Jugendförderung unabhängig vom entstandenen Schaden an den SCM auszuzahlen. Der Antrag wurde in der Novembersitzung mehrheitlich abgelehnt. Stattdessen wurde beschlossen, dass der Verein die Hälfte der Summe bekommt, die andere Hälfte bei Erbringung eines Nachweises für die Verwendung. „Der ist mittlerweile da“, erklärt auf Nachfrage die Erste Beigeordnete Beate Lehmann (CDU). „Der Auszahlung der zweiten Rate steht also nichts mehr im Weg.“

Schaden in Höhe von 9100 Euro

Ausgestanden ist die Angelegenheit damit allerdings nicht. Denn: Der Schaden in Höhe von 9100 Euro durch das Verwenden des Harzes steht weiter im Raum. Der wird im Handball von den Spielenden gern genutzt, um den Ball griffiger zu bekommen. „Die Sporthalle der Grundschule Großlehna haben wir als Ausweichvariante bekommen, als das Sportcenter als Testzentrum genutzt wurde, wofür wir vollstes Verständnis haben“, erklärt SCM-Präsident Jens Doberschütz auf LVZ-Nachfrage. „Die Stadt wusste, dass wir mit der 3. Bundesliga im Profihandball zugeordnet sind und wie im Sportcenter Handballharz verwenden. Es stand im Nutzungsvertrag auch kein Harzverbot.“

Kleberückstände des Harzes festgestellt

Das Problem: Als die Grundschule die Halle nutzen wollte, sind Kleberückstande des Harzes festgestellt worden. Der Boden musste von einer Spezialreinigungsfirma wieder in den Originalzustand versetzt werden. „Es hat mit uns keine Schadensaufnahme oder Schadensbegutachtung gegeben“, sagt Doberschütz. Auch eine eigene Behebung sei dem Verein nicht eingeräumt worden. „Es gab zudem weder einen Kostenvoranschlag noch eine Rechnung“, meint Doberschütz. „Wer überweist im Jahr 2021 denn ohne diese Voraussetzungen eine solche Summe, die die eines Hauptsponsors für uns bedeutet?“

Alles, was Ihren Heimatort bewegt – per Mail Newsletter abonnieren und wissen, was in Ihrem Ort gerade wichtig ist: den Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Verein schlägt runden Tisch vor

Stadt und Verein wollen – trotz der verfahrenen Situation – möglichst eine einvernehmliche Lösung. „Grundsätzlich sind wir zu einem runden Tisch mit der Stadt bereit“, so Doberschütz. „Wir haben bereits Anfang Juli eine schriftliche Anfrage an die Bürgermeisterin gestellt, um zu erfahren, wie es mit dem Kinder- und Jugendsport sowie mit der Bundesliga-Mannschaft weitergeht.“ Bis heute warte der Verein allerdings auf eine Antwort.

Versicherung würde nicht zahlen

Im Stadtrat war auch die Versicherung des SCM ein Thema, über die solch ein Schaden laufen könnte. „Der Verein sträubt sich allerdings dagegen, diese in Anspruch zu nehmen“, hieß es von Saskia Kuhnt aus dem Bauamt. „Da im Nutzungsvertrag eindeutig nicht die Untersagung des Handballharzes steht, spielt die Versicherung keine Rolle“, so Doberschütz. „Die würde das in diesem Fall nicht zahlen.“

Von Linda Polenz