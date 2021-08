Markranstädt: Tempo-50-Zone als origineller Glückwunsch

Markranstädt

Wann immer man an Markranstädter Straßenrändern von handgefertigten Botschaften gegrüßt wird, liegt erfahrungsgemäß der Generalverdacht zivilen Widerstands irgendeiner streitbaren Bürgerbewegung nahe. Wohl auch deshalb fuhren Kraftfahrer am Mittwochmorgen etwas langsamer durch die Zwenkauer Straße, die wegen Tempo 30 oder dem Bauvorhaben auf der gegenüberliegenden Grünanlage schon des Öfteren mal als Werbefläche für kritische Standpunkte herhalten musste.

Direkt hinter dem stationären Blitzer zogen drei auffällig dekorierte Bettlaken die Aufmerksamkeit von Kfz-Haltern und Passanten auf sich. Besonders gut zu erkennen war die Darstellung eines runden Verkehrszeichens, in dessen Mitte die Zahl 50 prangte. Eine neue Offensive gegen die noch immer nicht verstummten Befürworter einer Tempo-30-Zone?

Jubilar fällt aus allen Wolken

Mitnichten! Diesmal handelte es sich um eine rein private Aktion mit sympathischer Strahlkraft. Im Haus hinter den textilen Bannern wohnt Roberto Reich. Weil er selbst an Festtagen nicht lange in den Federn liegt, zog es ihn auch an diesem 25. August 2021, exakt an seinem 50. Geburtstag, recht früh hinaus an die frische Markranstädter Morgenluft. „So gegen 6 Uhr bin ich zum Hoftor gegangen und hab’ gedacht, ich seh’ nicht richtig“, freute sich der Jubilar über die Überraschung, die ein Freund über Nacht initiiert hatte. Auch dessen Sohn müsse an diesem besonderen Präsent beteiligt gewesen sein, schloss Roberto Reich aus dem dritten Banner, auf das eine Gratulation in japanischen Schriftzeichen gemalt war. „Er hat lange in Japan gearbeitet und dadurch eine besondere Affinität zu diesem Land“, wusste das Geburtstagskind zu berichten.

Wildfremde grüßen und wünschen Glück

Ihre Wirkung verfehlten die Botschaften nicht. Noch während der Jubilar vor seinem Hoftor stand, grüßten ihn wildfremde Autofahrer und wünschten ihm Glück. Manche hupten sogar – mitunter allerdings auch aus Ungeduld, weil sie den Grund für den plötzlichen Rückfall in die vorgeschriebene Geschwindigkeit von 50 Stundenkilometern nicht erkannt hatten und den Vordermann zum Tritt aufs Gaspedal bewegen wollten. Für so manchen Verkehrsteilnehmer ein Glücksfall, denn unmittelbar neben den drei Glückwunschbannern wartete eine Blitzersäule am Straßenrand auf geeignete Motive. Möglicherweise wird man im Landratsamt des Landkreises Leipzig in den nächsten Tagen darüber rätseln, warum die Auswertung der Daten ausgerechnet am 25. August so auffällige Umsatzverluste ergab.

Ein dickes Plus verzeichnete hingegen das Geburtstagskind: So viele spontane Glückwünsche auf offener Straße hat Roberto Reich noch nie erhalten.

Von Rainer Küster