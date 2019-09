Markranstädt: Unternehmermesse etabliert sich weiter

Markranstädt

Zum elften Mal fand am Freitag die Markranstädter Unternehmermesse (Mum) statt. Knapp 60 Aussteller haben die Gymnasiasten und Oberschüler in der Stadthalle empfangen. Sie konnten sich über Berufe und Möglichkeiten informieren.

Am Stand der Firma Fahrzeugbau Frank (v.l.): Benjamin Borowitz und Lukas Schumann zeigen Bürgermeister Jens Spiske (rechts) und Besuchern eine LKW-Kupplung sowie eine Bremsscheibe. Quelle: André Kempner

„Guter Beitrag, um Fachkräfte in der Region zu halten“

„Die Mum hat sich zu einer der wichtigsten Orientierungsmessen für die Unternehmerschaft und für die Schülerinnen und Schüler der Leipziger Region entwickelt“, sagte Markranstädts Bürgermeister Jens Spiske. „Das geht weit über die Grenzen Markranstädts hinaus.“ Die Berufsvorbereitung, vor allem aber die Möglichkeit, sich zu informieren, welche Berufe es in der Gegend gibt, sei sehr wichtig, so Spiske. „Das ist ein guter Beitrag der Stadt Markranstädt, um Fachkräfte in der Region zu halten. Und auch, um Fachkräfte vielleicht wieder zurückzugewinnen.“

Am Stand der Firma Schärschmidt: Felix (l.) und Lucas (r.) erfahren, wie man ein Kupferrohr biegt. Quelle: André Kempner

Unternehmer wollen Azubis finden

Auszubildende zu finden, sei sein vordergründiges Anliegen, bei dieser Messe dabei zu sein, erklärte Unternehmer Mike Schärschmidt aus Großlehna. „Bisher habe ich – bis auf vergangenes Jahr – immer Lehrlinge gehabt“, so der Firmeninhaber. Er biete in seinem Sanitär-Heizungsbetrieb alljährlich eine Stelle für einen Azubi an. „Für nächstes Jahr bin ich schon in Gesprächen“, verriet er. „Mal schauen, ob das was wird.“ Eine Sicherheit gebe es nicht, aber die Messe sei eine gute Sache. „Ich habe sie damals mitbegründet“, erklärte er. „Um den jungen Leuten zu zeigen, dass es sich auch lohnt, hier zu bleiben.“ Auch in diesem Jahr sei die Mum wieder gut besucht gewesen.

Business-Knigge für sicheres Auftreten

Gespräche seien das Kernziel der Mum, heißt es von den Veranstaltern. Neben persönlichen Gesprächen und der Möglichkeit, verschiedene Berufe kennenzulernen, konnten sich die Schüler in verschiedenen Vorträgen weiterbilden. So lernten sie beim „Business-Knigge“ Tipps für ein sicheres und zeitgemäßes Auftreten, beispielsweise beim Vorstellungsgespräch, im Berufs- und Geschäftsleben, kennen. Berufseinsteiger wurden für den korrekten Umgang mit Kunden, Mitarbeitern und dem Chef sensibilisiert.

Von Linda Polenz