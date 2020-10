Markranstädt

Ein Urgestein der Markranstädter Kommunalpolitik ist 65 Jahre alt geworden: Volker Kirschner, Fraktionschef der Markranstädter CDU. Er ist der einzige Stadtrat, der ununterbrochen seit 1990 dem Rat angehört. Und er war schon dreimal stellvertretender Bürgermeister.

„Bitte keine große Sache draus machen“, sagt Kirschner beim Gesprächstermin. Kirschner, der sprichwörtlich bunte Markranstädter Hund, will kein großes Gewese um seine Person. Als Hausarzt ist er für die Markranstädter lieber ein stiller Zuhörer, in der Politik dagegen kann er auch mal laut werden. Bei der jüngsten Kommunalwahl bekam er die meisten Stimmen auf der CDU-Liste – mehr als doppelt so viele wie der Zweitplatzierte. Seitdem ist er wieder Fraktionschef der Christdemokraten.

Insbesondere in dem Jahr, in dem Ex-Bürgermeisterin Carina Radon ( CDU) nicht mehr, der neue Bürgermeister Jens Spiske (parteilos) aber noch nicht im Amt war, hat er als ehrenamtlicher stellvertretender Bürgermeister gemeinsam mit der Ersten Beigeordneten Beate Lehmann ( CDU) unaufgeregt die Geschicke der Stadt geleitet. Im vergangenen Jahr hat er das Amt an Michael Unverricht ( CDU) abgegeben.

In seiner Freizeit macht er gern Sport und liest, wie er selbst sagt. „Aber das ist ja nicht so wichtig“, meint er. Vielmehr wolle er die Markranstädter ermuntern, wählen zu gehen. „Am Sonntag steht der zweite Wahlgang der Bürgermeisterwahl an“, erklärt er. „Ich würde mir wünschen, dass alle wahlberechtigten Markranstädter ihre Stimme abgeben.“ Ob dieser Geburtstagswunsch in Erfüllung geht, wird sich am Sonntag zeigen.

Von Linda Polenz