Markranstädt

Am Dienstag wurde vor dem Verwaltungsgericht das Verfahren Ortschaftsrat Großlehna gegen die Stadt Markranstädt verhandelt. Wie berichtet, hat Ortsvorsteherin Carina Radon, von 2005 bis 2012 selbst Bürgermeisterin von Markranstädt, die Kommune auf Einhaltung des Eingemeindungsvertrages verklagt.

Klage wegen Doppelnutzung

Ein Urteil hat es nach Informationen der LVZ noch nicht gegeben, das soll am Mittwoch mündlich und später auch schriftlich erfolgen. So sind im Wesentlichen erneut die Argumente ausgetauscht worden. Radon, die den Ortschaftsrat vertritt, sieht den Eingemeindungsvertrag in Sachen Grundschule verletzt. Denn: Durch eine Änderung der Schulbezirke besuchen in diesem und im nächsten Schuljahr insgesamt 15 Kinder mehr die Nils-Holgersson-Grundschule in Großlehna – dadurch findet eine Doppelnutzung der Räume durch Schule und Hort statt. Und damit sei, so Radon, das Ganztagsangebot nicht mehr in der gewohnten Form umsetzbar. Genau dieses Ganztagsangebot sei jedoch der Charakter der Schule. Und der Erhalt der Schule stehe eben im Eingemeindungsvertrag. Der Ortschaftsrat hat im vergangenen Jahr einstimmig den Klageweg beschlossen.

Container und Anbau nicht realisierbar

Die Stadt wollte mit der befristeten Schulbezirksänderung die Grundschule in Markranstädt entlasten. Die wird derzeit erweitert, die Baumaßnahmen sollten durch die Verlegung der Bezirke erträglicher werden. „Es geht auch um eine gewisse Solidarität unter den Schulen“, erklärte seinerzeit der damalige Bürgermeister und Radons Nachfolger Jens Spiske (parteilos). Weder eine Containerlösung noch ein Anbau seien realisierbar, hieß es damals. Auch aus Kostengründen.

Kostenübernahme fraglich

Der entsprechende Eilantrag aus Großlehna ist Anfang des Jahres vom Gericht bereits abgelehnt worden. Im Hauptsacheverfahren hat sich an den Standpunkten wohl nichts geändert. Fraglich ist allerdings, wer im Falle einer Großlehnaer Niederlage die Kosten übernimmt. In einem ähnlichen Fall in Leipzig, als die damalige Ortsvorsteherin von Böhlitz-Ehrenberg die Kommune auf Einhaltung des Eingemeindungsvertrages verklagte, gewann der Ortsteil – sämtliche Kosten musste Leipzig tragen.

Von Linda Polenz