Markranstädt

Markranstädt hat eine neue Bürgermeisterin – auf dem Amtsstuhl sitzt Nadine Stitterich (parteilos) allerdings nicht so schnell. Wie geht es nun weiter in der Stadt am See?

Die Glückwünsche hallen hier und da noch nach. Eine wirkliche Sensation war es nach dem ersten Wahlgang nicht mehr und dennoch ist es erstaunlich, dass bisher kein Bürgermeister seit der Wende in Markranstädt zweimal hintereinander vom Volk ins Amt gewählt wurde. Zwar hat Mischa Woitschek ( CDU) fast zwei Amtszeiten – 1990 bis 1994 und 1994 bis 2000 – durchgehalten, allerdings hatte ihn 1990 der Stadtrat ins Amt gehoben.

Erster Arbeitstag am 23. November

Stitterich, nach Carina Radon ( CDU, Amtszeit: 2005-2012) die zweite Frau im Markranstädter Rathaus, hat nun die Möglichkeit, diese Statistik zu ändern. Mit 55,5 Prozent der Wählerstimmen im zweiten Wahlgang ließ sie den parteilosen Amtsinhaber Jens Spiske (32,7 Prozent) und CDU-Kandidat Peter Bär (11,8 Prozent) weit hinter sich. Ihr erster Arbeitstag als Bürgermeisterin wird der 23. November sein, wie es aus dem Gemeindewahlausschuss heißt. Vorausgesetzt, Gemeindewahlausschuss und Landratsamt bestätigen das Ergebnis und es gibt keine Wahlanfechtung. Letzteres hatte 2012 den Amtsantritt des noch amtierenden Bürgermeister Spiske um ein Jahr hinausgezögert. Finanziell dürfte sich der Job für Stitterich lohnen, als Bürgermeisterin einer Gemeinde mit 16 319 Einwohnern erhält sie die Besoldungsstufe B2 und damit etwa 8000 Euro brutto monatlich.

Spiske kann zurück zur Bundeswehr

Spiske selbst hat nun die Möglichkeit, wieder zur Bundeswehr, wo er vor seiner Wahl als Arzt gearbeitet hat, zurückzukehren. Er ist für seine Amtszeit beurlaubt worden. „Das entscheide ich aber nicht sofort“, erklärte er am Montag auf Nachfrage der LVZ. „Mal sehen, was sich so ergibt.“ Markranstädt will er nach 15 Jahren in der Stadt auf jeden Fall treu bleiben, seine Frau Anja und er haben ein Haus in Großlehna gekauft. Und auch aus der Politik will er sich nicht komplett zurückziehen. „Ich bin als Kreisrat für Markranstädt gewählt, dieses Amt kann ich künftig noch besser ausfüllen“, sagte er. Zudem wolle er die Zukunft der Stadt weiter im Auge behalten. „Mir liegt Markranstädt wirklich am Herzen“, betonte der 55-Jährige.

CDU mit schlechtestem Ergebnis seit 1990

Die CDU hat bereits am Sonntag angekündigt, dass es noch am Montag eine erste interne Auswertung geben sollte. Für Mittwoch ist eine Mitgliederversammlung einberufen, wo nochmals eine Manöverkritik stattfinden soll. Die CDU hat mit ihrem Kandidaten Bär das schlechteste Ergebnis seit 1990 in Markranstädt eingefahren. Noch bei der Kommunalwahl im vergangenen Jahr konnte sie fast die Hälfte der Stadtratssitze für sich gewinnen.

Von Linda Polenz