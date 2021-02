Markranstädt: Wirbel um Bürgermeisterin wegen Stellenanzeige

Markranstädt

Wirbel um eine Stellenausschreibung in Markranstädt: Im neuesten Stadtjournal sucht Bürgermeisterin Nadine Stitterich (parteilos) eine persönliche Referentin oder einen persönlichen Referenten. Das Problem: Den Posten gibt es im aktuellen, vom Stadtrat genehmigten Stellenplan der Kommune gar nicht. Und: In derselben Ausgabe des Amtsblattes erklärt Stitterich den Bürgerinnen und Bürgern, dass die Stadt wegen coronabedingter Steuerausfälle sparen muss.

Kommune fehlen 1,8 Millionen Euro

Etwa 1,8 Millionen Euro sind es, die Markranstädt im Jahr 2020 gegenüber 2019 weniger an Steuern eingenommen hat. „Wie die Familien im Kleinen, muss auch die Stadt verantwortungsvoll die Finanzen bewirtschaften“, schreibt Stitterich. „Manch Selbstverständlichkeit oder Annehmlichkeiten müssen kritisch hinterfragt werden.“

Ein Widerspruch zur Suche nach einer Referentin/einem Referenten, raunt es durch Markranstädt. „Für mich ist das finanziell nicht darstellbar“, sagt Frank Helge Meißner, der die Fraktion SPD/Grüne im Stadtrat führt. „Außerdem bin ich verärgert, dass über so etwas nicht mit uns gesprochen wird.“

Stadträte bemängeln fehlende Kommunikation

So sieht’s auch Linken-Fraktionschefin Heike Kunzemann. „Ich finde es unglücklich, dass wir als Stadträte über das Stadtjournal von der Ausschreibung erfahren“, moniert sie. „Zum guten Ton gehört das nicht.“ Und überhaupt sei zu hinterfragen, ob die Stadt eine solche Stelle überhaupt braucht.

„Es gibt einen vom Stadtrat beschlossenen Stellenplan“, betont CDU-Fraktionsvorsitzender Volker Kirschner. „Wenn es Veränderungen geben soll, muss auch hier der Stadtrat zustimmen.“ Auch er hätte sich eine Information durch die Bürgermeisterin im Ältestenrat gewünscht.

Hohe Anforderungen

Dazu sei sie nicht verpflichtet, lässt Stitterich auf LVZ-Anfrage wissen. „Bis zur Entgeltgruppe 10 ist die Beteiligung des Stadtrates durch spezielle Regelung in der Hauptsatzung nicht notwendig“, sagt sie. In der Stellenausschreibung selbst ist von einer Bezahlung nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes die Rede. Gefordert sind neben einem abgeschlossenen Hochschulstudium in Politik-, Verwaltungs-, Kommunikations- oder Rechtswissenschaften unter anderem Erfahrungen in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, sehr gute Kenntnisse der Kommunalverwaltung, eine starke Affinität zur Kommunalpolitik und ein breites Allgemeinwissen.

Vielfältiges Aufgabenspektrum

Vielfältig ist auch das Einsatzgebiet, das zehn Aufgabenschwerpunkte umfasst. So soll die Kommunikation der Bürgermeisterin mit Verwaltung, Stadtrat, Ortschaftsräten sowie Politik, Wirtschaft, Vereinen und weiteren Akteuren koordiniert werden. Auch die inhaltliche Vor- und Nachbereitung der Termine der Bürgermeisterin, die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, das Erstellen von Reden und Grußworten, die Steuerung der Bürgerbeteiligung, die komplette Pressearbeit, die Initiierung und Bearbeitung besonderer Projekte sowie das aktive Mitdenken und Einbringen eigener Vorstellungen bei strategischen Themenfeldern sind gefordert.

„Befristete Stellen möglich“

Auf die Frage, weshalb sie diese Stelle brauche, antwortet Stitterich: „Der Bürgermeisterin obliegt die Entscheidung über die Geschäftsverteilung und innere Organisation der Stadtverwaltung. Bei der Leitung und Steuerung der Verwaltung, mit den unheimlich vielfältigen und komplexen Aufgaben, ist es notwendig, die Verwaltung den Erfordernissen entsprechend zu strukturieren.“ Da es sich zunächst um eine befristete Stelle handelt, könne sie diese auch außerhalb des Stellenplans schaffen. Stitterich ist sich darüber hinaus sicher: „Im kommenden Personalplan wird die Stelle planmäßig aufgenommen.“ Dieser Plan muss allerdings zunächst durch den Stadtrat.

Wieder Unstimmigkeiten

Erst jüngst gab es Unstimmigkeiten und Unruhe, weil die Bürgermeisterin dem Hausmeister der Feuerwehr gekündigt hatte. Eine Stellenausschreibung für ein Citymanagement zog Stitterich vor Ablauf der Ausschreibungsfrist wegen „schwerer Verstöße gegen die Sächsische Kommunalordnung“ vorzeitig zurück.

Von Linda Polenz