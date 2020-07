Markranstädt

Die Feuerwehr in Gärnitz bekommt ein neues Gebäude. Wie es allerdings aussehen soll, ist noch nicht klar. Das Planungsbüro soll nun zwei Varianten untersuchen.

Vorschlag: Zwei Varianten untersuchen

Einen entsprechenden Vorschlag hatte die Ortsvorsteherin von Kulkwitz im Technischen Ausschuss gemacht. „Uns liegt natürlich der Neubau des Gerätehauses für unsere Freiwillige Feuerwehr Gärnitz sehr am Herzen“, erklärte sie. „Wir sind der Meinung, die Größe des zur Verfügung stehenden Grundstückes gibt auch den Bau eines einstöckigen Gerätehauses her.“ Den Vorschlag im Technischen Ausschuss habe sie auch gemacht, um einen Vergleich zu haben. Denn die Stadtverwaltung lässt auf diesen Vorschlag hin das Planungsbüro nach einem Beschluss des Stadtrates nun zwei Varianten prüfen.

Ein- oder zweigeschossiger Bau?

Die erste sieht einen zweigeschossigen, nicht unterkellerten Neubau auf dem Grundstück vor. „Im Erdgeschoss sollen eine Garage für die beiden neu anzuschaffenden Feuerwehrfahrzeuge sowie Lagerfläche für Gerät und Material geschaffen werden“, heißt es aus der Stadtverwaltung. „Im Obergeschoss sollen vorschriftsmäßige Dienst-, Sozial- und Schulungsräume eingerichtet werden.“ Die zweite Option ist ein eingeschossiger Bau, wie ihn der Ortschaftsrat Kulkwitz ins Spiel brachte. „Da soll die Realisierbarkeit unter anderem im Hinblick auf die Baukosten untersucht werden“, so Markranstädts Stadtsprecherin Heike Helbig.

Neubau für eine Million Euro

Wie berichtet, soll die Feuerwehr in Gärnitz vergrößert werden. Zum einen personell, zum anderen in Sachen Einsatzfahrzeugen. Dafür sind allerdings die bestehenden Gebäude zu klein. Zudem haben sie mit einem Alter von fast 50 Jahren auch ausgedient. Eine weitere Nutzung der vorhandenen Gebäude sei auch mit Umbaumaßnahmen vor diesem Hintergrund technisch und wirtschaftlich nicht sinnvoll darstellbar, hieß es in der entsprechenden Stadtratsvorlage. Deshalb investiert die Stadt etwa eine Million Euro in einen Neubau.

Von Linda Polenz