Ein Paukenschlag mitten in Krisenzeiten: Während man in vielen Wirtschaftsbereichen mit Sorge in die Zukunft blickt, sieht ein holländischer Investor im Recycling von Plastik einen riesigen Wachstumsmarkt vor sich. Deshalb will er seinen Standort Markranstädt ausbauen und insgesamt 43 Millionen Euro investieren.