Markranstädt baut für privates Parken und öffentliches Fahren

Markranstädt

Auf der gegenüberliegenden Seite des Markranstädter Bahnhofs ist derzeit allerhand in Bewegung. In der Ziegelstraße wächst der neue Park & Ride-Platz (P+R), der künftig die Nahtstelle zwischen öffentlichem Nahverkehr und privaten Verkehrsmitteln bilden soll. Auf einer Fläche von 780 Quadratmetern entstehen 22 Parkplätze für PKW, darüber hinaus werden sieben Fahrradbügel errichtet, teilt die Stadtverwaltung mit.

Fünf sichere Boxen für Fahrräder

Zur Ausstattung der neuen P+R-Anlage zählen außerdem fünf verschließbare Fahrradboxen, die am Mittwoch aufgebaut wurden. Diese sollen jeweils für ein Jahr an interessierte Nutzer vermietet werden. „Hier müssen wir jedoch noch einige technische Fragen klären“, bittet Bürgermeisterin Nadine Stitterich (parteilos) um Geduld. Die Baukosten der P+R-Anlage belaufen sich auf rund 185 000 Euro. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, werden die zuwendungsfähigen Kosten zu 90 Prozent vom Zweckverband Nahverkehrsraum Leipzig (ZVNL) finanziert. Als Ausgleich für die versiegelte Fläche in der Ziegelstraße sei außerdem die Aufforstung von 4350 Quadratmetern Wald geplant. Dafür vorgesehen ist ein freies Areal im städtischen Pappelwald, das hauptsächlich mit Hainbuchen und Stieleichen bepflanzt werden soll.

S-Bahn-Anbindung offenbar verschoben

Der P+R-Platz steht in Markranstädt schon seit längerem auf der Planungsliste. Erhöhte Priorität erhielt das Projekt im April 2019, als bekannt wurde, dass die Stadt am See voraussichtlich ab 2022 an das regionale S-Bahn-Netz angeschlossen wird. Diese Zielstellung ist inzwischen allerdings überholt. Im Stadtrat war jüngst vom Jahr 2025 für die Aufnahme der neuen S-Bahn-Verbindung die Rede.

Von Rainer Küster