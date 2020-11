Markranstädt bereitet Weihnachten vor

Markranstädt

So langsam wird es auch weihnachtlich in Markranstädt. Am Donnerstag wurde – wie in Taucha – der Weihnachtsbaum für den Marktplatz geliefert, am Freitag dann aber auch gleich geschmückt. Und auch für den Advent sind weitere Aktionen geplant, der Weihnachtsmarkt im klassischen Sinne fällt allerdings aus.

Zehn Meter hohe Tanne

„In diesem Jahr gab es nur wenige Meldungen von Bürgern, die einen Weihnachtsbaum zur Verfügung stellen konnten“, sagt Stadtsprecherin Heike Helbig. Die Wahl sei auf eine Tanne gefallen, die von Familie Binger aus Markranstädt gespendet wurde. Mit etwa zehn Metern ist sie zwei Meter kleiner als der Baum auf dem Tauchaer Markt.

Kultur-Weihnacht statt Weihnachtsmarkt

Am 5. Dezember wäre eigentlich der Weihnachtsmarkt in Markranstädt gewesen. Stattdessen soll es eine Kultur-Weihnacht geben. „Wir wollen an verschiedenen Stellen in der Stadt etwas machen“, so Helbig. Planungen dafür laufen bereits. Genauso wie für den lebendigen Adventskalender, der wieder stattfinden soll. „Da kann es kurzfristig noch zu Änderungen kommen“, sagt Helbig. „Aber der Plan ist, dass sich jeden Tag irgendwo in der Stadt ein Türchen öffnet.“

Von Linda Polenz