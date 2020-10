Markranstädt derzeit ohne Bürgermeister

Markranstädt

Es herrscht Ruhe im Markranstädter Rathaus. Nach der verlorenen Wahl am 11. Oktober hat Bürgermeister Jens Spiske (parteilos) bereits am 17. Oktober ein Abschiedsvideo in seinem Arbeitszimmer aufgenommen und in den sozialen Medien verbreitet. Auch die geplante Sicherheitskonferenz findet nicht mehr mit ihm statt.

Er nehme bis einschließlich 17. November seinen restlichen Jahresurlaub, teilte Spiske auf LVZ-Anfrage mit Eigentlich läuft seine siebenjährige Amtszeit noch bis zum 20. November. Einmal werde er mindestens noch ins Rathaus gehen – nämlich um seinen Schlüssel abzugeben, teilte er mit. „Wenn eine Entscheidung unumgänglich mein Mitwirken erfordert, dann treffe ich sie natürlich“, betonte der Noch-Bürgermeister. „Ansonsten führt derzeit die Erste Beigeordnete Beate Lehmann das Rathaus; zumindest so weit es ihre Befugnisse zulassen.“

Anzeige

Momentan Quasi-Bürgermeisterin: Beate Lehmann, die 1. Beigeordnete im Rathaus Markranstädt. Quelle: André Kempner

Beate Lehmann ( CDU) macht das nicht zum ersten Mal, ist eine routinierte Bürgermeister-Vertreterin. 2013, als Spiske gerade gewählt war, wegen einer Anfechtungsklage aber zunächst nicht ins Rathaus durfte, führte die Erste Beigeordnete die Verwaltung kommissarisch fast ein Jahr lang. Mancher Markranstädter ist seither der Meinung, dies sei das beste Jahr in der jüngeren Geschichte der Stadt gewesen. Beate Lehmann ist seit 2008 Beigeordnete, kam unter Spiskes Vorgängerin Carina Radon ( CDU) ins Amt. „Laut Sächsischer Gemeindeordnung bin ich die Urlaubsvertretung des Bürgermeisters“, sagt die Quasi-Stadtchefin. „Und so ist es jetzt auch.“ Auch die Stadtratssitzung am 5. November wird wohl die 59-Jährige leiten. Zwar ließ sie das am Montag noch offen, doch Noch-Amtsinhaber Spiske verwies auf Nachfrage auf seinen Urlaub.

Würstchen und Gürkchen für Stadträte und Gäste

In der vorletzten Ratssitzung hatte Beate Lehmann für gute Stimmung gesorgt. Als sie merkte, dass die Beratung die Drei-Stunden-Marke knackt, schickte sie kurzerhand einen Mitarbeiter in den Supermarkt und versorgte Stadträte und Gäste mit Würstchen, Gürkchen und Brot.

Wie es mit Spiske weitergeht, ist hingegen unklar. Zu seiner beruflichen Zukunft hat sich der Mediziner bisher nicht geäußert. Möglich und wahrscheinlich sei eine Rückkehr zur Bundeswehr, wie er in seinem Social-Media-Video erklärt.

Am 11. Oktober hatte der zweite Wahlgang der Bürgermeisterwahl 2020 stattgefunden. Amtsinhaber Spiske musste sich mit 32,7 Prozent der ebenfalls parteilosen Kandidatin Nadine Stitterich (55,5 Prozent) geschlagen geben. CDU-Kandidat Peter Bär erhielt 11,8 Prozent.

Von Linda Polenz