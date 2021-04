Markranstädt erstmals bei Stadtradeln dabei

Markranstädt

Die Stadt Markranstädt wird sich ab diesem Jahr am Stadtradeln beteiligen. Der Stadtrat stimmte in seiner jüngsten Sitzung für einen Antrag der Fraktion SPD/Grüne. Demnach soll die Verwaltung die Koordination der Teilnahme übernehmen, in die Werbung sollen unter anderem auch die Schulen eingebunden werden. Diskussionen gab es lediglich wegen der Kosten.

Kosten von etwas mehr als 1000 Euro im Jahr

„Mit der Aktion kann der Radverkehr gefördert werden“, erklärte Stadtrat Tommy Penk (B90/Grüne) in der Sitzung. „Aber nicht nur das. Auch die Sicherheit im Radverkehr kann dadurch in die Öffentlichkeit gehoben werden.“ Die Kosten würden sich auf etwas mehr als 1000 Euro im Jahr belaufen. „Das hält sich also in Grenzen“, so Penk.

Auch Fraktion will sich beteiligen

„Würden Sie und Ihre Fraktion sich denn daran auch beteiligen?“, wollte Bürgermeisterin Nadine Stitterich (parteilos) wissen. „Natürlich“, entgegnete Penk. Am Ende stimmte der Stadtrat mit drei Gegenstimmen und einer Enthaltung mehrheitlich für den Antrag.

Umwelt und Ökobilanz im Fokus

Beim Stadtradeln treten Teilnehmer für eine Kommune 21 Tage lang in die Pedale und sammeln Kilometer. Die Kommune mit den meisten Fahrradkilometern gewinnt. Gewertet wird allerdings nicht pro Einwohner sondern in absoluten Kilometern. Mit der Aktion soll für eine bessere Umwelt und Ökobilanz sensibilisiert werden.

Von Linda Polenz