Markranstädt kämpft weiter um Tempo 30

Markranstädt

Die Markranstädter AG Verkehr hat das Thema „Tempo 30“ auf den Ortsdurchfahrten zu den Akten gelegt. Anders Bürgermeister Jens Spiske (parteilos). Wie er gegenüber der LVZ erklärt, habe die Stadt einen neuen Antrag auf die Geschwindigkeitsbegrenzung gestellt.

Begrenzung seit 1. Januar weg

Am 31. Dezember des vergangenen Jahres lief die temporäre Begrenzung auf 30 Kilometer pro Stunde auf den Ortsdurchfahrten, also den Bundesstraßen 87 und 186, aus. Zuvor war sie bereits einmal befristet verlängert worden, seit 1. Januar sind die Begrenzungsschilder verschwunden – und die LKW fahren wieder ohne Geschwindigkeitsbegrenzung durch den Ort.

Stadt sieht Gefahrenpotenzial

Das sei für ihn nicht hinnehmbar, so Spiske. „Da geht es nicht nur um Lärmbelastung“, macht er deutlich. „Sondern auch um gesundheitliche Aspekte und vor allem Gefahrenpotenziale.“ Dadurch, dass die Straßenschlucht am Markt sehr eng sei, könnten LKW einen Windzug erzeugen, der für manchen Fußgänger gefährlich sein kann. „Menschen, die nicht so gut zu Fuß sind, oder auch Kinder könnten durch den erzeugten Windzug tatsächlich zu Fall kommen“, sagt der Bürgermeister. Dieser Aspekt sei in den neuen Antrag einbezogen worden. Ob der neuerliche Vorstoß Erfolg haben wird, werde man sehen, so Spiske. „Aber wir müssen es versuchen. Wir haben das Thema noch nicht aufgegeben.“ An anderen Stellen, beispielsweise in Dölzig, gebe es schließlich auch auf der Bundesstraße eine Geschwindigkeitsbegrenzung.

Petition der Markranstädter vom Landtag abgelehnt

Zuvor hatte der Sächsische Landtag eine Petition von Markranstädtern auf eben diese unbefristete Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 Kilometer pro Stunde abgelehnt. Trotz mehr als 1000 Unterschriften. „Wir sind enttäuscht und halten das Verfahren für unredlich“, so Burkhard Schmidt von der AG Verkehr, die die Petition initiiert hat. „Aber wir legen das Thema nach diesem Beschluss, bei dem keins unserer Argumente eine Rolle gespielt hat, ad acta.“

Von Linda Polenz