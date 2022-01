Markranstädt kauft 7,4 Hektar Gewerbeflächen

Markranstädt

Die Stadt Markranstädt will sich weiterentwickeln und weiter wachsen. Am Montagabend wurde ein weiterer Meilenstein besiegelt: Die Stadt hat eine Fläche von 7,4 Hektar gekauft, um darauf ein neues Gewerbegebiet zu entwickeln. Der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan „An den Windmühlen“ wurde vom Stadtrat bereits im Jahr 2013 gefasst, auf Grund der schwierigen Eigentumsverhältnisse konnte das Projekt aber bislang nicht weiterentwickelt werden.

Keine ausreichenden Gewerbeflächen

„Schon damals zeichnete sich ab, dass die Stadt Markranstädt über keine ausreichenden eigenen Gewerbeflächen verfügt, die Nachfrage im Verdichtungsraum Leipzig/Halle aber stetig anstieg“, erklärt Bürgermeisterin Nadine Stitterich (parteilos). „Die Gewerbegebiete Kulkwitz, Frankenheim und Großlehna waren zu diesem Zeitpunkt bereits fast voll.“ Zudem habe sich der Plan, die Gewerbeflächen der Ranstädter Mark vom Insolvenzverwalter zurückzukaufen, als schwierig erwiesen. „Damit blieb eine Entwicklung im Sinne der Stadt- und der Wirtschaftsentwicklung nahezu aussichtslos“, so Stitterich.

Insgesamt 709 600 Euro an Kosten

Im Jahr 2017 ist es dann gelungen, die Gewerbeflächen in der Ranstädter Mark zu erwerben. „Wie attraktiv der Wirtschaftsstandort Markranstädt ist, zeigt sich daran, dass die Flächen innerhalb von drei Jahren fast vollständig vermarktet waren.“ Im Bereich des geplanten Gewerbegebietes „An den Windmühlen“ habe sich daraus dringender Handlungsbedarf für die Stadt ergeben. „Wir brauchten einfach weitere Gewerbeflächen“, so Stitterich. Gemeinsam mit dem Landkreis und weiteren Partnern sei es schließlich gelungen, das Areal am Kreisverkehr nach Frankenheim zu erwerben – zu einem Preis von 9,56 Euro pro Quadratmeter, zusammen insgesamt 709 600 Euro.

Visionen zur Entwicklung der Fläche

„Ein paar Visionen, wie wir die Fläche vermarkten wollen, gibt es natürlich auch schon“, sagt Stitterich. „Wie bisher auch, wollen wir an unserem Leitmotiv: ,Markranstädt – mit Energie in die Zukunft’ festhalten.“ Als Energie-Kommune sei die Stadt prädestiniert, die Energieinsel Markranstädt lebbar zu machen. „Ich würde mir wünschen, wenn wir eine Möglichkeit finden, die Energiewende auch hier in Markranstädt weiter voranzutreiben“, erklärt die Bürgermeisterin. „Die sich hieraus ergebenden Chancen zur Mitgestaltung werden wir ergreifen. Je mehr Input von uns gezielt geliefert wird, desto mehr tragen wir zur Optimierung des energiewirtschaftsrechtlichen Rahmens bei und umso schneller und effizienter gelingt die Energiewende.“

Verschiedene Strategien werden durchdacht

Ob mit lokaler Energieerzeugung oder stärkerer Nutzung von Abwärme, die Kommune werde verschiedene Strategien durchdenken. „Wir wollen eine neue Dimension des Machbaren mit verschiedenen Akteuren entwickeln“, so Stitterich. „Wir hoffen, dass uns dies gemeinsam gelingt. Damit wollen wir nicht nur Markranstädt, sondern auch die Region vor Ort weiter voranbringen und einen Beitrag zum Strukturwandel Kohle leisten.“

Nur mit Eigentum eine echte Steuerung möglich

Das könne er nur unterstützen, erklärt Landrat Henry Graichen (CDU). „Bei der Stromversorgung sind wir bei etwa 50 Prozent durch erneuerbare Energie“, sagt er. „Bei der Wärmeversorgung sind es dagegen gerade mal 15 Prozent.“ Daher finde er die Überlegungen der Stadt Markranstädt richtig und wichtig. „Wenn mir eine wirtschaftliche Entwicklung, zum Beispiel im Bereich Energie, in der Kommune wichtig ist, kann ich das nur über Eigentum richtig umsetzen“, so Graichen. „Nur mit der Bauplanung kommt man da meist nicht weit.“ Denn: Wenn die Kommune Eigentümer der Fläche ist, könne sie eben auch auswählen, welches Unternehmen sich ansiedelt.

Landwirt und Landtagsabgeordneter hilft bei Vermittlung

Gekauft wurde die Fläche von der Bodenverwertungs- und verwaltungsgesellschaft (BVVG), die nach der Wende einige ehemalige volkseigene Landwirtschaftsflächen übernommen hatte. Bei der Vermittlung war auch der Landwirt und Landtagsabgeordnete Georg-Ludwig von Breitenbuch (CDU) dabei. „Wenn man an den Speckgürtel denkt, fällt einem sofort Markranstädt ein“, sagt er. „Das Thema wurde aus dem Rathaus klug gesteuert und ich freue mich, dass ich meinen Teil beitragen konnte.“

Von Linda Polenz