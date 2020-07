Markranstädt und der andere Ferienstart

Markranstädt

Es war ein Novum, was da an der Markranstädter Oberschule stattfand. Allein die Bezeichnung „ Ferienschule“ sorgte in der Vorwoche bereits für Neugier, birgt sie doch scheinbar einen Widerspruch in sich selbst. Schule in den Ferien, noch dazu freiwillig?

Josefine (11), Celine (12) und Fynn (13; von links) beim Plakate-Basteln. Schulleiterin Gabriele Reißmann schaut ihnen über die Schulter Quelle: André Kempner

Anzeige

Lücken werden geschlossen

„Ja, das funktioniert und wie Sie sehen, haben die Schüler sogar richtig Spaß dabei“, sagt Schulleiterin Gabriele Reißmann strahlend. Das Programm sei in zwei Schwerpunkte gegliedert, erläutert sie. Im Bereich Nachhilfe arbeiten die Schüler der 7. bis 9. Klassen zusammen mit der Schülerhilfe Markranstädt an der Schließung von Lücken, die durch die Corona-Maßnahmen beim Homeschooling entstanden sind. „Diese inhaltliche Nachhilfe soll im Hinblick auf die End-Prüfungen gewährleisten, dass keine relevanten Unterrichtsinhalte verlorengegangen sind“, sagt Gabriele Reißmann.

Weitere LVZ+ Artikel

Schüler formulieren „Forscherfrage“

Tony Eckelmann, Lehrer für Technik und Computer, betreut im Rahmen der Ferienschule gemeinsam mit Kollegen und dem Bildungsdienstleister Lela den Schwerpunkt Lernpersönlichkeitsstörung und Homeschooling. Dieses Angebot sei an Schüler der 5. sowie 6. Klassen gerichtet und solle selbstbestimmtes Lernen fördern. „Das reicht von der Selbstmotivation bis hin zur Erarbeitung eines Repertoires an Arbeits- und Planungsstrategien“, sagt Eckelmann.

Dazu führten die einzelnen Schüler-Teams zunächst einen Workshop durch, in dem sie sich ein Thema erarbeiteten und dieses als „Forscherfrage“ formulierten. In den folgenden Tagen ging es darum, Informationen zum Thema zu sammeln, diese zu sortieren, aufzubereiten und letztendlich zu einem Vortrag zusammenzustellen. „Dabei wird der Schülervortrag als Methode geübt“, schildert Eckelmann. „Die Präsentationsmethoden sind vielfältig und reichen vom Plakat über Powerpoint-Präsentationen bis hin zum Video.“

Fynn kümmert sich um die Linie 15

Der 13-jährige Fynn hat ein besonders anspruchsvolles Thema gewählt. Da ihn sein täglicher Schulweg von Grünau an die Markranstädter Oberschule führt, hat er eine Verlängerung der Straßenbahnlinie 15 untersucht. Neben einer möglichen Linienführung präsentiert Fynn auf seinem Plakat sogar einen ausgeklügelten Fahrplan im 20-Minuten-Takt.

Elias (11) präsentiert sein Video. Quelle: André Kempner

Im Nebenraum brüten inzwischen Ferienschüler im Bereich Englisch über ihren Präsentationen. Elias (11) ist gerade in die letzten Feinarbeiten an einem Video über sein Lieblingsspiel vertieft. Der Schüler aus der Klasse 5 d beschäftigt sich in seiner Freizeit mit dem Videospiel „Fortnite“ und hat es zu seinem Thema gemacht. Sein abschließender Vortrag vor der Leinwand zum laufenden Video überzeugt auch Mentorin Lisa Schindler. Elias habe sich die ganze Woche über richtig reingekniet und dabei an Selbstbewusstsein gewonnen, was während der Präsentation auch an seiner Körpersprache zu erkennen gewesen sei.

Der Lehrer ist zufrieden

Auch Tony Eckelmann war am Ende der Woche rundum zufrieden. „Die Stimmung war gut, die Schüler motiviert und die Ergebnisse waren überzeugend“, resümierte er. Und deshalb ist er davon überzeugt, dass dieser ersten Ferienschule in den kommenden Jahren bestimmt viele weitere folgen werden.

Von Rainer Küster