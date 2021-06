Markranstädt verleiht Ehrenbürgerschaft erstmals an eine Frau

Markranstädt

Die Liste der Markranstädter Ehrenbürger ist um einen Namen reicher geworden. Am Donnerstagabend wurde die höchste Auszeichnung der Stadt an Hanna Kämmer verliehen. Sie ist damit nicht nur die erste Trägerin dieser Würde seit 21 Jahren, sondern zugleich die erste Frau unter den aktuell 16 Ehrenbürgern Markranstädts. Im Rahmen eines kleinen Festaktes, der zu Beginn der Stadtratssitzung vollzogen wurde, würdigte der stellvertretende CDU-Fraktionschef Michael Unverricht die Leistungen der rührigen Stadthistorikerin.

Es war eine Laudatio mit Tiefgang, denn Hanna Kämmer ist sowohl ein Vorbild für Engagement als auch für körperlichen Einsatz. Erst jüngst, als das städtische Museum wegen Bauarbeiten ausgeräumt werden musste, beeindruckte die 85-Jährige nicht nur als Managerin des Umzugs, sondern packte sogar selbst mit an.

Wollte in Markranstädt eigentlich nicht alt werden

Hanna Kämmer wurde im November 1935 in Mainz geboren. In der Zeit nach dem Krieg verschlug es sie zunächst nach Weißenfels. „Der Liebe wegen“ sei sie 1957 nach Markranstädt gezogen. Ihr erster Eindruck von der Stadt zählt heute fast schon zum Standard-Repertoire jeder Museumsführung: „Als ich am Bahnhof ausstieg und in der Leipziger Straße die Häuser mit ihren Flachdächern sah, konnte ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, hier einmal alt zu werden.“ Am Ende war die Liebe stärker als die Vorstellungskraft und so wurden schließlich 64 Jahre daraus. „Sie ist damit eine echte Markranstädterin“, stellte Unverricht fest.

Ihr beruflicher Weg führte Hanna Kämmer vom Labor einer Poliklinik bis hin zum Markranstädter Krankenhaus, in dem sie im Dezember 1991 in den Ruhestand verabschiedet wurde. Die Hände konnte und wollte sie allerdings nicht in den Schoß legen und engagiert sich seither im Bereich der Markranstädter Stadtgeschichte.

Schriftstudium im Alter

Gemeinsam mit anderen Mitstreitern baute sie bis 1993 das seit fast 25 Jahren geschlossene Heimatmuseum wieder auf, stellte gemeinsam mit Günther Kluge ein bis heute einzigartiges Buch zur Markranstädter Stadtgeschichte zusammen und sammelt seit 30 Jahren Zeitdokumente aus allen Epochen. „Hanna Kämmer besuchte sogar extra noch einen Kurs, um in alter deutscher Schrift abgefasste Dokumente übersetzen zu können“, schwärmte der Laudator und schloss mit den Worten: „Wir dürfen dankbar über sie und ihr Engagement sein. Sie hat diese Ehrung mehr als verdient.“

Zwischen Würde und Bürde

Die Markranstädter Ehrenbürgerschaft wurde erstmals im Februar 1859 an den damaligen Pfarrer Franz Eduard Weißbach verliehen. Bis heute umfasst die Liste der Gewürdigten 16 Personen. Zwischen 1950 und 2000 wurde die Ehre lediglich WM-Schiedsrichter Rudi Glöckner zuteil. Auch in jüngster Zeit hat sich die Stadt mit dieser Auszeichnung schwer getan. So gab es vor einigen Jahren heftige Diskussionen um die Verleihung der Ehrenbürgerschaft an die Gönnerin Ilse Pfannenberg. Unter anderem mit der Begründung, dass sie nicht mehr in Markranstädt wohne, blieb ihr die Würdigung versagt. Mit Otto von Bismarck (1895) und Reichspräsident Paul von Hindenburg (1933) befinden sich allerdings noch heute zwei Ehrenbürger auf der Liste, die Markranstädt nicht einmal besucht haben.

Von Rainer Küster