Markranstädter CDU-Kandidat legt Vorstandsamt nieder

Markranstädt

Nach der Bürgermeister-Wahl in Markranstädt zieht CDU-Kandidat Peter Bär eine erste Konsequenz aus seinem enttäuschenden Ergebnis. „Ich werde mit sofortiger Wirkung mein Amt als Beisitzer im CDU-Stadtverband Markranstädt aufgeben“, teilte Bär mit. Mit 25 Prozent im ersten und 11,8 Prozent im zweiten Wahlgang hatte er im Rennen um den Bürgermeister-Stuhl letztlich keine Rolle gespielt.

Kritik an „symbolischer Unterstützung“

Mit diesem Rücktritt wird es kurz vor der Mitgliederversammlung an diesem Mittwoch nicht leichter für die Markranstädter CDU. „In den vergangenen Monaten musste ich leider erkennen, dass ein Teil des Vorstandes mich und die CDU Markranstädt nur symbolisch und nicht aktiv im Wahlkampf unterstützt hat“, so Bär. Ihm selbst sei es nicht gelungen, bereits bestehende Interessengemeinschaften zu durchbrechen und für einen gemeinsamen Wahlkampf zu vereinen. „Aus diesem Grund habe ich aktuell leider kein Vertrauen mehr in eine zukünftige Zusammenarbeit im Vorstand.“ Er habe bereits nach dem ersten Wahlgang intern Neuwahlen des Vorstandes gefordert – und möchte dafür nun den Weg freimachen.

Anzeige

Union seit einiger Zeit gespalten

Bei der Bürgermeister-Wahl am Sonntag hatte die parteilose, von den Grünen unterstützte Kandidatin Nadine Stitterich das Rennen für sich entschieden. Sie erreichte 55,5 Prozent. Amtsinhaber Jens Spiske (parteilos) holte 32,7 Prozent. Bereits bei der Nominierungsveranstaltung im Juni war deutlich geworden, dass die Markranstädter Union tief gespalten ist. „Ich möchte mich dennoch bei all jenen bedanken, die mich aktiv unterstützt haben“, sagte Bär. Bei der CDU-Mitgliederversammlung wird er voraussichtlich nicht dabei sein.

Von Linda Polenz