Markranstädter Familie lebt Umweltschutz

Markranstädt

Photovoltaik, Erdwärme, Regenwasserspeicher: Ronny und Manja Mergner aus Markranstädt leben die Energie-Stadt auch in und um ihre eigenen vier Wände. Die Photovoltaik-Anlage haben sie erst in diesen Tagen bekommen, es war die 2000. Anlage in Ostdeutschland für den Energielieferanten enviaM.

„Für uns ist das eigentlich gar keine große Sache“, sagt Ronny Mergner. „Es ist einfach unser Beitrag zum Umweltschutz.“ Gemeinsam mit seiner Familie, zu der neben seiner Frau auch die beiden Töchter Anna und Marie gehören, möchte er bewusst die Umwelt entlasten und Ressourcen schonen. „Wir haben das Haus vor 15 Jahren gebaut“, erzählt der 45-Jährige. „Und schon damals darauf geachtet, dass es ein Niedrigenergie-Haus wird. Erdwärmeheizung inklusive Tiefenbohrung, Regenwasser-Auffangbecken zur Bewässerung und für die Spülung der Toilette im Erdgeschoss. „Der einzige Energieträger war jetzt noch der Strom“, so der Wirtschaftsingenieur. Aber auch dieser wird durch die Photovoltaikanlage auf dem Dach und die angeschlossenen Speicherakkus nun nahezu komplett umweltfreundlich hergestellt. Durch die Sonne, die ja ohnehin da ist.

Eigene Stromproduktion ist höher als der Verbrauch

Die Photovoltaikanlage besteht aus 21 Solarmodulen. Sie erzeugt pro Jahr 5500 Kilowattstunden Strom, für ihre 120 Quadratmeter Wohnfläche brauchen die Mergners 3000 Kilowattstunden pro Jahr selbst. „Durch die neue Anlage vermeiden wir den Ausstoß von mehreren Tonnen Kohlenstoffdioxid pro Jahr“, erklärt Mergner. Genau sind es 3,2 Tonnen, wie enviaM berechnet hat. Das zugehörige Energiemanagementsystem, das automatisch Stromerzeuger, -speicher und -verbraucher im Haushalt miteinander verknüpft, sorge zudem für eine effiziente und effektive Stromversorgung.

„Vor 15 Jahren war das alles noch nicht möglich“, so Ronny Mergner. „Man konnte zwar Energie erzeugen, sie aber kaum speichern.“ Durch die heutigen Möglichkeiten lohne sich die Anschaffung. „Allerdings haben wir nie ausgerechnet, ob und ab wie vielen Jahren sich eine Maßnahme rentiert“, sagt er. Günstig sei das Thema Ressourcen sparen jedenfalls nicht. „Wir machen das ja aber nicht, damit es sich rentiert, sondern weil wir so bewusster leben können.“ So vermeide die Familie auch Plastikmüll und lege kurze Strecken mit dem Rad zurück.

Markranstädt will bis 2025 CO2-Ausstoß um 25 Prozent verringern

Als nächstes steht für die Mergners die Anschaffung eines Elektrofahrzeuges auf dem Plan, derzeit fahren sie noch mit Hybrid-Technik. Um das Fahrzeug dann auch vor der Tür laden zu können, gab es zur Photovoltaikanlage eine Ladesäule. „Das ist fürs Frühjahr geplant“, so der Familienvater. „Und ist natürlich ein weiterer Beitrag, um auf die Umwelt zu achten.“

Die Mergners sind nicht alleine. Die Stadt Markranstädt ist bereits mehrfach in Folge mit dem European Energy Award ausgezeichnet worden, zuletzt 2018. Bis 2025 sollen der Kohlenstoffdioxid-Ausstoß und der Energieverbrauch in Markranstädt um 25 Prozent (im Vergleich zu 2010) gesenkt werden.

Von Linda Polenz