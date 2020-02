Die Feierstimmung ist den Närinnen und Narren des Markranstädter Carneval Club (MCC) in die Gesichter geschrieben. Neben dem üblichen Lampenfieber und der Vorfreude ist es auch das Jubiläum, das für eine besondere Atmosphäre sorgt. Der am 11. November 1959 gegründete Verein beschließt in diesen Tagen seine 60. Session.