Markranstädter Haushalt wird am Donnerstagabend im Stadtrat diskutiert

Markranstädt

Am Donnerstagabend soll im Markranstädter Stadtrat der Doppelhaushalt für die Jahre 2022 und 2023 vorgestellt werden. Dann haben sowohl die Stadt- und Ortschaftsräte als auch die Bürger die Möglichkeit, ihre Anmerkungen und Wünsche zu äußern. Viel Spielraum ist allerdings nicht, wie Markranstädts Erste Beigeordnete Beate Lehmann (CDU) deutlich macht. „Ich lege dem Stadtrat nahe, keine Wunschliste vorzulegen“, sagt sie. „Sondern stattdessen mit dem Rathaus zu sprechen.“

Kaum Spielraum bei den Investitionen

Ein Blick in den Finanzhaushalt zeigt: Bei den Investitionen ist tatsächlich kaum was möglich. Zwar weist er mit 390.000 Euro im Jahr 2022 ein Plus aus, davon gehen allerdings noch 340.000 Euro an ordentlicher Tilgung der Kredite ab. Am Ende bleiben nächstes Jahr also 50.000 Euro übrig. Der geringe Überschuss liege an notwendigen Investitionen in den kommenden Jahren, heißt es aus dem Rathaus.

Stadt plant Neubau einer Kita

So plane die Stadt unter anderem den Neubau einer Kindertagesstätte mit 100 Plätzen. Dazu sollen in den nächsten Jahren etwa 3,3 Millionen Euro investiert werden, davon 214.000 Euro aus Eigenmitteln. „Wir wollen im nächsten Jahr mit den Planungen beginnen“, erklärt Lehmann. „Der Kita-Bedarfsplan bildet dieses Erfordernis auch ab.“

Mit dem Ausbau der Kita Weißbachzwerge, die mit knapp einer Million Euro, davon 44.000 Euro Eigenmittel, für beide Haushaltsjahre zu Buche schlägt, und dem Interim am Stadtbad könne sich die Stadt bis 2024 retten, so Lehmann. „Aber dann brauchen wir dringend eine neue Kita.“ Verschiedene Standorte sind bereits in den Ausschüssen diskutiert worden.

In Feuerwehren wird investiert

Auch fürs Stadtbad plant das Rathaus schon jetzt mit Mehrausgaben. Genauer: mehr als zwei Millionen Euro in den nächsten beiden Jahren, davon etwa eine Million Euro aus Eigenmitteln. Der Rest soll aus Fördermitteln finanziert werden. Für die Digitalausstattung sind von 2022 bis 2024 416.000 Euro an Investitionen geplant, davon muss die Stadt 153.000 Euro selbst aufbringen. Auch beim Brandschutz soll es weiter vorangehen. Neben dem zusätzlichen Bedarf in Höhe von 440.000 Euro für das neue Feuerwehrgebäude in Gärnitz sollen jeweils Hilfslöschfahrzeuge für die Wehren in Döhlen/Quesitz, Lindennaundorf/Frankenheim und Schkölen/Räpitz angeschafft werden. Gesamtkosten: 1,2 Millionen Euro, davon trägt Markranstädt 300.000 Euro, der Rest wird durch Fördermittel abgedeckt. Die Gesamtinvestitionen belaufen sich auf 5,4 Millionen Euro in 2022 und 5,1 Millionen Euro in 2023.

Mehr als sechs neue Stellen im Rathaus geplant

FFür Diskussionen könnte im Stadtrat allerdings der Ergebnishaushalt sorgen, insbesondere der Posten Personalkosten. Bürgermeisterin Nadine Stitterich (parteilos) plant mit 6,4 neuen Vollzeitstellen. Das entspricht etwa einer Million Euro an Mehrkosten für beide Haushaltsjahre. Den Erträgen – beispielsweise aus Steuereinnahmen – in Höhe von 29,3 Millionen Euro stehen Aufwendungen in Höhe von 28,9 Millionen Euro für 2022 gegenüber. Im Jahr 2023 belaufen sich die Einnahmen auf 25,9 Millionen Euro, die Ausgaben auf 25,7 Millionen Euro. „Der Haushalt ist – so wie er ist – gesetzmäßig aufgestellt und genehmigungsfähig“, stellt Lehmann klar.

Von Linda Polenz