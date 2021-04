Wenn Präsenzunterricht nicht mehr möglich ist, wird die heimische Wohnung zum Klassenzimmer. Diese neue Form des Unterrichts bringt aber auch neue Probleme mit sich. In Markranstädt hilft hier das „Lernbüro“ und die Idee kommt so gut an, dass sie inzwischen auch in anderen Einrichtungen des Landkreises übernommen wurde.