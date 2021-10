Markranstädter Mehrgenerationenhaus: Jung für Alt, Alt für Jung

Markranstädt

Auch im Markranstädter Mehrgenerationenhaus (MGH) ist der Herbst eingezogen. Jetzt fand in der Einrichtung im Weißbachweg 1 das Oktoberfest für Seniorinnen und Senioren statt. Auch in nächster Zeit ist einiges geplant. Ziel des MGH ist es, die verschiedenen Generationen zusammenzubringen.

Jugendliche erklären Älteren das Handy

„Jung für Alt und Alt für Jung – das ist unser Motto“, sagt MGH-Chef Michael Unverricht. So starte am Dienstag, 2. November, ein neues Projekt: Jugendliche erklären interessierten Älteren den sinnvollen und richtigen Umgang mit dem Handy. „Einmal pro Woche können sich die Seniorinnen und Senioren zeigen lassen, wie sie Fotos machen, wie sie die verschicken und wie sie im Internet surfen“, so Unverricht. „Eine tolle Sache.“

Mittlerweile kommen auch Ehepaare

Höhepunkte im MGH sind allerdings die saisonalen Feste. „Die richten sich an alle, die Rentner sind, aber noch zu Hause wohnen“, erläutert Unverricht. Beim jüngsten Oktoberfest seien es 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gewesen. „Es wollten sich aber locker noch mal halb so viele anmelden“, berichtet der MGH-Leiter. Während noch vor einigen Jahren vor allem Frauen die Angebote genutzt hätten, seien es mittlerweile auch Ehepaare. „Es gab Weißwurst, Sauerkraut und Brezeln, alles von Steffi Fried, der guten Seele unseres Hauses, vorbereitet“, so Unverricht. Alle Gäste seien geimpft gewesen.

Historischer Stadtspaziergang folgt

Nächstes Highlight ist am Dienstagabend ein Vortrag der Markranstädter Ehrenbürgerin und Stadthistorikerin Hanna Kämmer. „Da hoffe ich, dass wir nicht aus allen Nähten platzen“, sagt Unverricht. Gemeinsam mit Wolfram Friedel wird Hanna Kämmer bei einem historischen Stadtspaziergang durch Markranstädt führen – mit Fotos und Videos. Los geht’s um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Von Linda Polenz