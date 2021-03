Markranstädter Mütter kämpfen gegen Müllberge am Kulkwitzer See

Markranstädt

Markranstädter Mütter – und natürlich Väter – sagen dem Müll den Kampf an: Zwei Trupps sind am Sonntagmorgen am See gestartet – und haben einiges an Unrat eingesammelt. Insgesamt sind in zwei Stunden etwa 30 Müllsäcke zusammengekommen. Und manches ließ sich gar nicht einfach mitnehmen.

Ein halbes Auto und ein halbes Bad

„Wir haben ein halbes Auto gefunden“, erzählt Monique Roth, die gerade mit ihrer „Müll-Mannschaft“ zurückkommt. Zwei Stunden waren sie an der B 186 Richtung Zwenkau unterwegs und zum Teil wirklich schockiert. „Es lag ein halbes Bad mitten in der Natur“, so Roth. Waschbecken, Toilettenbecken, Schränke. „Das ist einfach unglaublich.“ Neben dem Bad und allerlei anderem Sperrmüll haben die Familien genau 16 Müllsäcke voll anderem Unrat gesammelt.

Stadt holt nach Meldung den Müll ab

Unter dem Namen „Clean Up Markranstädt“ hat sich die Gruppe vor etwa anderthalb Jahren zusammengefunden, die erste konzentrierte Aktion gab es im vergangenen Herbst. „Da wollten wir eigentlich den Weg bis zur Wasserski-Anlage vom Müll befreien“, erinnert sich Madeleine Heger. Bürokratische Hürden machten einen Strich durch die Rechnung. Denn: Dieser Bereich gehört bereits zu Leipzig, die Stadt Markranstädt habe sich geweigert, dort den Müll abzuholen. „Deshalb haben wir diesmal gleich nur hier im Markranstädter Bereich gesammelt“, so Heger. Mit der Stadt sei vereinbart, dass sie mittels Foto den Müll ans Rathaus melden – und die Verwaltung sich dann um die Entsorgung kümmere.

Bollerwagen und Müllgreifer gegen den Abfall

Bereits zum zweiten Mal ist die 15-jährige Joline dabei. Für ihr Rad hat sie sich extra einen Anhänger geholt, um die Säcke darin transportieren zu können. „Es ist wichtig, etwas zu tun“, sagt sie. „Die Leute werfen so viel einfach achtlos weg.“ Es sind viele Kinder in der Gruppe dabei. Schon die Kleinsten packen tatkräftig mit an. „Wir haben uns alle irgendwie zusammengefunden“, sagt Heger lachend. Sie kenne Monique Roth aus der Schule, andere spielen gemeinsam mit ihr Volleyball. „So kam die Gruppe zusammen“, sagen die beiden. Mit Bollerwagen und Müllgreifern ging es vom Kulki-Parkplatz am Kreisverkehr zum Aussichtspunkt. Unterwegs lagen neben Unmengen an leeren Flaschen auch Reifen, ein Fahrradsattel und eine Handtasche einfach ungeachtet in der Natur.

„Tropfen auf den heißen Stein“

Juliane Rönner ist zum ersten Mal dabei. Auch sie ist beim Volleyball. „Es ist traurig, wie achtlos manche Menschen sind“, sagt sie. „Das, was wir hier machen, ist ja nur ein Tropfen auf den heißen Stein.“ Aber es sei immerhin ein Anfang. Beim nächsten Mal versuche sie wieder mitzumachen. Die Treffen sollen künftig regelmäßig stattfinden. „Und vielleicht kann ja jeder einzelne darauf achten, die Mülleimer zu nutzen und den Abfall nicht einfach in die Natur zu werfen“, sagt sie.

Wunsch: neue Mülleimer

„Ich würde mir für den Anfang mal neuere Mülleimer wünschen“, erklärt indes Mit-Initiatorin Heger. Aus den alten Beton-Eimern aus DDR-Zeiten würde der Müll bei Wind ständig wegfliegen. „Da müsste man mal ein bisschen investieren, aber das würde schon wirklich viel bringen.“ Und natürlich seien Nachahmer in Sachen Müllsammeln jederzeit willkommen. Zumindest die Markranstädter Clean-Up-Gruppe erfreut sich immer größerer Beliebtheit.

