Markranstädter Petition vom Landtag abgelehnt

Markranstädt

Nach anderthalb Jahren gibt es nun eine Entscheidung des Sächsischen Landtags zur Petition der Markranstädter Arbeitsgemeinschaft Verkehr (AG). Die AG hatte gefordert, eine dauerhafte Begrenzung auf Tempo 30 auf den Bundestraßen 186 und 87 innerhalb von Markranstädt einzurichten. Der Landtag lehnte das in seiner Sitzung am 18. März nun ab. Die AG erhebt indes Vorwürfe, der Beschluss sei „unlauter“ gewesen.

Entscheidung in zwei Minuten

„Die Abstimmung über unsere Petition mit 1239 Unterzeichnern aus Markranstädt dauerte keine zwei Minuten“, sagt Burkhard Schmidt, der die Petition initiiert hatte. „Grundlage für die Abstimmung war eine Beschlussempfehlung des Petitionsausschusses, in der die Abgeordneten unvollständig und nicht richtig informiert wurden.“ So seien keine wissenschaftlichen oder medizinischen Erkenntnisse zur Gesundheitsbelastung der Anwohner einbezogen worden, so Schmidt. „Auch wirtschaftliche Aspekte sind nicht untersucht und dargelegt worden. Die Bürger von Markranstädt wurden ohne Prüfung und Diskussion durch das Parlament im Stich gelassen“, findet er.

Anzeige

AG Verkehr legt Thema beiseite

Im Jahr 2014 hatte die AG die Begrenzung auf eine Geschwindigkeit von 30 Kilometern pro Stunde auf den Ortsdurchfahrten erkämpft – allerdings befristet. Diese Befristung lief erstmalig am 31. Dezember 2018 aus. Aus diesem Grund hatten die Markranstädter eine Petition ins Leben gerufen. Denn: Das Aufkommen der LKW, deretwegen die Begrenzung angeordnet wurde, nehme stetig zu, so die Initiatoren. Das bedeute mehr Lärm und eine schlechtere Lebensqualität für die Markranstädter. Zunächst wurde die Begrenzung dann um ein weiteres Jahr verlängert – seit Beginn dieses Jahres ist sie nun komplett aufgehoben. „Die AG legt das Thema nun ad acta“, erklärt Schmidt. „Durch die verschleppte Petitionsbearbeitung ist die Entfristung abgelaufen und die Verkehrsbehörden haben schon ohne reale Prüfung die Wiedereinführung von 50 Kilometern pro Stunde auf den betroffenen Strecken vorgenommen. Dadurch gefährden sie vorsätzlich die Sicherheit und Gesundheit der Bevölkerung.“

Weitere LVZ+ Artikel

Von Linda Polenz