Markranstädter Schulen werden digitaler

Markranstädt

Die Digitalisierung an Markranstädts Bildungseinrichtungen geht weiter. Auf seiner jüngsten Sitzung hat der Markranstädter Stadtrat am Donnerstag entsprechende Mittel zur Verfügung gestellt. So werden für die Grundschule Markranstädt fünf Laptops zu einem Preis von insgesamt 7600 Euro angeschafft. Die Stadt erhält hierfür eine Förderung des Freistaates Sachsen in Höhe von 3000 Euro. Für die Oberschule und das Gymnasium Markranstädt kauft die Kommune jeweils drei interaktive Tafeln. Kosten: etwa 40 000 Euro. 24 000 Euro davon sind Fördermittel. Insgesamt erhält Markranstädt aus dem Förderprogramm Digitalpakt Schule 881 800 Euro für den Zeitraum 2020 bis 2024.

Von Linda Polenz