Markranstädter Seniorenrat wird neu gewählt

Markranstädt

Die Markranstädter Seniorinnen und Senioren wählen einen neuen Seniorenrat. Die Wahl findet vom 5. bis 9. Juli statt. Schon jetzt können Kandidatenvorschläge beim Wahlvorstand eingereicht werden. Die Vorschlagsfrist endet am 18. Juni.

Seniorenrat vertritt Interessen der älteren Markranstädter

Wie das Rathaus mitteilt, sind alle Markranstädterinnen und Markranstädter wählbar, die am letzten Wahltag, also am 9. Juli, das 55. Lebensjahr vollendet haben werden. Derselbe Personenkreis ist auch zur Wahl berechtigt.

„Unsere Gesellschaft wird immer älter. Deshalb ist es gut, dass wir in Markranstädt einen Seniorenrat haben, der sich für die Interessen unserer Markranstädter Seniorinnen und Senioren einsetzt“, sagt Bürgermeisterin Nadine Stitterich zur anstehenden Wahl. „Der Seniorenrat hat die Aufgabe, den Stadtrat, die Verwaltung und die Öffentlichkeit auf die Interessen und Belange unserer älteren Bürgerinnen und Bürger aufmerksam zu machen und auf eine entsprechende Berücksichtigung hinzuwirken.“

Tätigkeit ist ehrenamtlich

Die Legislaturperiode des Seniorenrats beträgt fünf Jahre. Er setzt sich aus einem Vorsitzenden, einem Stellvertreter, einem Kassenwart, einem Schriftführer und ein bis fünf Beisitzern zusammen, wie es aus dem Rathaus heißt. Die Tätigkeit beruhe auf ehrenamtlicher Basis und werde parteipolitisch neutral und überkonfessionell ausgeführt. Ziel sei es, die Lebensqualität der älteren Bürger zu fördern und zu stärken. Der Seniorenrat organisiert Veranstaltungen, berät zu verschiedenen Themen und bietet Sprechstunden an.

Von Linda Polenz