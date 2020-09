Markranstädter Stadtbad: Fördervereinschef tritt zurück

Markranstädt

Paukenschlag in Markranstädt: Aus dem anhaltenden Streit um das Stadtbad hat der Vorsitzende des Fördervereins John Detzner nun die Konsequenzen gezogen. Der Schwimmmeister des Bades tritt als Vorsitzender des Vereins zurück. Grund: der jüngste Baubeschluss des Stadtrats. Außerdem sieht Detzner das Engagement des Vereins nicht genug gewürdigt.

Verein kämpft seit Jahren für Erhalt

„Wir freuen uns, dass überhaupt eine Entscheidung gefallen ist“, sagte der bisherige Fördervereinschef. „Letztendlich engagieren wir Mitglieder uns seit fast fünf Jahren für den Erhalt des mehr als 90 Jahre alten Stadtbades sowie dessen Sanierung. Die aber sollte so erfolgen, dass das Bad auf lange Sicht auch funktionstüchtig ist.“ Das sei mit dem jetzt gefassten Beschluss jedoch leider nicht gegeben, so Detzner. Es sei argumentiert worden, dass das Freibad auch nach einer Halbierung der Wasserfläche nicht an seine Belastungsgrenze stoße. „Dabei wurde aber in keiner Weise berücksichtigt, dass die Schülerzahlen in Markranstädt und Umgebung steigen – und damit auch die Anforderungen an Schwimmunterricht und Schwimmkurse“, erläutert der junge Mann. „Wie wichtig die sind, zeigen die jüngsten Badeunfälle der Saison in der Region.“

Ein Miteinander bleibt aus

Hauptgrund für seinen Rücktritt sei die mangelnde Kommunikation. „Von Anbeginn an wurde der Förderverein von der Stadtverwaltung ignoriert“, so Detzner. „Ein sachbezogenes Miteinander wie beispielsweise in der Nachbarstadt Lützen kam im Laufe der Jahre nicht zustande.“ Trotz mehrfacher Angebote des Vereins seien sowohl Verschönerungsarbeiten als auch Gesprächsangebote abgelehnt worden. Der jetzt vorgelegte Planbeschluss kam für Detzner und Mitstreiter ebenso überraschend wie die im Frühjahr verkündete coronabedingte Schließung des Bades. „Bedauerlicherweise wird das Ehrenamt in Markranstädt nicht sonderlich wertgeschätzt. Es hat sich kein Vertreter des Stadtrates überhaupt einmal bei uns gemeldet, um den Beschluss noch einmal zu überdenken oder zu hinterfragen.“

50-Meter-Bahnen verschwinden

Wie berichtet, hat der Stadtrat Anfang des Monats beschlossen, wie das Stadtbad nach dem Umbau aussehen soll. Demnach wird die Wasserfläche in etwa halbiert, die 50-Meter-Bahnen verschwinden, in Zukunft wird es nur noch 25-Meter-Bahnen geben. Bereits im Stadtrat haben Mitglieder des Fördervereins das Thema hitzig diskutiert. Und noch ein Punkt stößt Ehrenamtler Detzner, der Mitglied der CDU ist, auf: „Das Stadtbad hat eine Geschichte, dazu gehören auch die Umkleidekabinen aus Holz. Bei allem Verständnis für eine Erneuerung hätte man diese zum Teil restaurieren und erhalten können.“ Mit dem gefassten Beschluss verliere das alte Bad sein Gesicht. „Und teilweise geschützte Tiere büßen ihren Lebensraum ein“, ergänzt Detzner.

Folgen weitere Rücktritte?

Nun seien die Würfel gefallen. „Zumindest vorerst“, so Detzner. Der Planungsbeschluss könne aus seiner Sicht jederzeit rückgängig gemacht werden. Der Verein stehe zu Gesprächen bereit. „Sollten die Stadträte und die Verwaltung das weiter ablehnen, werden wohl weitere Vorstandsmitglieder zurücktreten“, glaubt er.

Unterdessen ist der Abbruch des Stadtbades in vollem Gange. Die Sanierung soll insgesamt zwei Jahre dauern.

Von Linda Polenz