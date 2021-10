Markranstädter Stadtrat: CDU bekommt trotz Mehrheit eigenen Antrag nicht durch

Markranstädt

Das hatte sich die CDU-Spitze im Markranstädter Stadtrat sicher anders vorgestellt: Im Verlauf der jüngsten Ratssitzung stellte Fraktionsvize Birgit Riedel bei Tagesordnungspunkt 10 den Antrag, die Beschlussvorlage abzusetzen und auf die nächste Sitzung zu verschieben. Der Antrag scheiterte mit acht Ja-Stimmen bei acht Nein-Stimmen und vier Enthaltungen – und das, obwohl zehn CDU-Stadträte anwesend waren und die Christdemokraten die Mehrheit im Rat besitzen.

Genau 63.000 Euro Mehrbedarf

Konkret ging es um die Finanzierung des Mehrbedarfs an Sachverständigen- und Gerichtskosten im Haushaltsjahr 2021. Exakt 63.000 Euro benötigt die Stadtverwaltung zusätzlich. Der CDU war das nicht konkret genug. „Wir beantragen die Absetzung des Tagesordnungspunktes, um der Verwaltung die Möglichkeit zu geben, eine detaillierte Auflistung der Zahlungsempfänger zu erstellen“, so Riedel. „Sind es abgeschlossene Verfahren? Laufende Verfahren? Wie ist der aktuelle Stand?“ Dazu konnten weder Bürgermeisterin Nadine Stitterich (parteilos) noch ein anderer Verwaltungsmitarbeiter auf Anhieb Auskunft erteilen.

Prozess gegen Stadtwerke ist Kostenfresser

„Ich sehe hier zwei getrennte Sachverhalte“, sagte die Bürgermeisterin. „Wir können die Aufstellung nachreichen, die Gelder müssen aber trotzdem bezahlt werden.“ Wie der Beschlussvorlage zu entnehmen ist, geht der Großteil der Mehrausgaben auf den langwierigen Prozess um die Vergabe der Stromkonzession zurück. Gegner in diesem Fall sind die Stadtwerke Leipzig. Die Intensität dieses Verfahrens sei zum Zeitpunkt der vergangenen Haushaltsplanung „in keiner Weise absehbar“ gewesen, hieß es. „Mir fehlt ein bisschen die Meinung der Stadtverwaltung“, sagte Frank Helge Meißner, der Vorsitzende der Fraktion SPD/Grüne. „Kann uns denn ein Schaden entstehen, wenn wir den Beschluss verschieben?“

„Wir müssen zahlen“

Sie denke nicht, dass die Stadt in eine Mahnfalle gerate, wenn der Beschluss auf die nächste Sitzung vertagt wird, antwortete die Erste Beigeordnete Beate Lehmann (CDU). „Aber wir ändern doch nichts an der Tatsache, dass wir das zahlen müssen“, betonte Stadträtin Kirsten Geppert, die Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler Markranstädt. „Die Auflistung kann doch auch nachgereicht werden.“

Streit in der CDU-Fraktion soll schon länger gehen

Am Ende kam die CDU-Fraktion mit ihrem eigenen Antrag auf Absetzung des Tagesordnungspunktes nicht durch – weil sich zwei Stadträte aus den eigenen Reihen der Stimme enthielten. Dass es Differenzen innerhalb der Fraktion gibt, hallt bereits seit einiger Zeit durch Markranstädter Straßen. So deutlich wie in der jüngsten Stadtratssitzung wurde dies bislang jedoch nicht. Der eigentliche Antrag der Verwaltung ging am Ende mit 13 Ja-Stimmen durch. Drei Städträte stimmten dagegen, vier enthielten sich.

Von Linda Polenz