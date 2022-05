Markranstädter Stadtrat setzt Ultimatum für Großinvestition 

Markranstädt

Um ein Haar wäre das Vorhaben zur Errichtung eines Protonentherapiezentrums in Markranstädt am Donnerstag gekippt worden. In ihrer Sitzung hatten die Stadträte zwei Beschlussvorlagen zu behandeln, die auf eine Rückabwicklung der bisherigen Entscheidungen zur Realisierung der auf 301 Millionen Euro angewachsenen Investitionspläne abzielten. Damit sollten die bereits im Jahr 2016 gefassten Beschlüsse zum Verkauf der Grundstücke im Gewerbegebiet Ranstädter Mark rückgängig gemacht und ein Aufhebungsverfahren zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan eingeleitet werden.

Die Ergebnisse eines zwei Tage zuvor im Rathaus stattgefundenen Treffens zwischen Vertretern der Stadtverwaltung, des Stadtrats und des Investoren haben in der nichtöffentlich geführten Debatte letztendlich dazu geführt, dass die Stadträte dem Vorhaben eine weitere Fristverlängerung einräumten. Die beträgt allerdings nur 25 Tage. Bis zum 31. Mai muss der Investor dem Stadtrat eine Finanzierungszusage seiner Bank über die erforderlichen 301 Millionen Euro vorlegen, ansonsten ist das Vorhaben endgültig vom Tisch.

Rathaus: Umsetzung scheint nicht mehr realistisch

Nach rund sieben Jahren, in denen der Stadtrat vom Grundstücksverkauf über einen städtebaulichen Vertrag bis hin zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan bereits elf Beschlüsse gefasst hat, ist der Geduldsfaden in der Stadt am See spürbar dünner geworden, ebenso das Vertrauen in die Umsetzung des Vorhabens. Das geht auch aus der Darstellung des Rathauses hervor, das die Anträge zur Rückabwicklung insbesondere mit Widersprüchen in der Zeitschiene und dem Ablauf von Fristen begründet. So liege seit März 2017 ein Vorbescheid des Landratsamtes zur Bauvoranfrage vor, der eine Geltungsdauer von drei Jahren habe und damit bereits abgelaufen sei. „Ein Antrag auf Verlängerung liegt nicht vor. Damit sollte der Vorbescheid verfristet sein“, heißt es aus dem Bauamt, das darüber hinaus auf das Fehlen eines Bauantrages hinweist.

Investoren erst aus Brasilien, dann Israel und jetzt England

Als wenig vertrauensfördernd scheint sich indes auch das wechselnde Interesse möglicher Investoren zu erweisen. So habe deren Vertreter Hans-Jürgen Schenk vor einem Jahr mitgeteilt, dass das ursprünglich aus Brasilien geplante Kapital durch einen Fonds aus Israel ersetzt werde. Dennoch kam es, so das Rathaus, zu weiteren Verzögerungen, die „nicht mehr wie bisher mit der Freigabe der Finanzmittel, sondern mit pandemiebedingten Einreiseverboten begründet wurden.“ Die Stadtverwaltung kommt in ihrer Erläuterung zum Schluss, dass „die Umsetzung des Projektes nicht mehr realistisch erscheint“. Dass der israelische Fonds inzwischen auch schon Geschichte ist, war zumindest im öffentlichen Teil der Stadtratssitzung noch kein Thema. Wie Schenk auf Anfrage der LVZ am Freitag bestätigte, stehen nunmehr Investoren aus London hinter dem Projekt.

„Wir bauen hier keine Würstchenbude“

„Dem Fonds aus Israel war der Druck zu groß, der aus der Stadtratssitzung vom 7. April hervor ging, als einer Fristverlängerung für den Grundstückskauf und die Einreichung der Vorplanung nicht zugestimmt wurde“, so Schenk gegenüber der LVZ. Zu den aktuellen Verzögerungen führt er unter anderem die gestiegenen Baupreise und erforderliche Aktualisierungen der Planung an. „Wir bauen hier keine Würstchenbude oder Bushaltestelle. Es geht um internationale Standards. Das braucht seine Zeit“, betont er. Insgesamt rund 40 Millionen Euro mehr müsse man nun kalkulieren, auch gebe es neue Entwicklungen zu berücksichtigen. „Markranstädt wird der erste Standort in Europa, der mit Flash-Technologie ausgestattet wird. Dadurch verringert sich die Behandlungszeit der Patienten von 20 auf 7 Tage“, wirbt er um Geduld und Vertrauen. In der Erbringung des Vorschusses in Form der geforderten Finanzierungszusage der Bank bis zum 31. Mai sehe er kein Problem, sagte Schenk.

