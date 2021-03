Markranstädter helfen Markranstädtern beim Impftermin

Markranstädt

Das Mehrgenerationenhaus (MGH) in Markranstädt hat erst seit Montag wieder geöffnet und schon alle Hände voll zu tun. Denn seit ein paar Tagen hilft die Einrichtung den älteren Markranstädtern, die alleine wohnen, bei der Impfterminbeschaffung. Schon in den ersten beiden Tagen haben die Mitarbeiter des MGH mehr als 20 Anfragen gehabt.

Einrichtung übernimmt komplette Anmeldung

„Die Leute nehmen das Angebot mehr als gut an“, freut sich MGH-Chef Michael Unverricht. Es sind Markranstädter wie Ursula und Werner Pfeiffer, die sich gern unterstützen und beraten lassen. Am liebsten würden sie sich gleich vor Ort impfen lassen, wollen eigentlich niemandem zur Last fallen. Allerdings sei die bürokratische Hürde hoch. Unterstützt wird Unverricht von der Volkshochschule, die im selben Haus sitzt. „Bisher sind acht Termine durch uns vereinbart worden“, sagt er. „Beim Rest müssen wir noch warten.“ Das MGH übernimmt dabei die komplette Anmeldung via Internet auf der Impfseite des Freistaates. „Dann stellen wir den Senioren eine Mappe zusammen, die sie entweder abholen und mitnehmen können, oder wir füllen die erforderlichen Daten mit ihnen zusammen aus.“

Hilferuf vor wenigen Tagen in der LVZ

Vor einiger Zeit hat die LVZ schon über das Impf-Problem der mindestens 80-jährigen Markranstädter, die nicht in einer Pflegeeinrichtung wohnen, berichtet. Leserin Hiltrud Hoffmann hatte einen Hilferuf an die LVZ geschickt. Das Problem der Seniorinnen und Senioren: Viele von ihnen haben kein Internet, das Anmelden für einen Impftermin sei eine große Hürde, so Hoffmann.

Etwa 1140 über 80-Jährige leben in Markranstädt nicht im Heim

Von den etwa 16 300 Einwohnern laut Melderegister der Stadt Markranstädt sind etwa 1270 über 80 Jahre, teilt die Stadtverwaltung mit. In einem Pflegeheim leben davon etwa 130 Seniorinnen und Senioren. Bei ihnen läuft die Impfversorgung zentral über so genannte mobile Impfteams. Anders ist es bei den etwa 1140 Personen, die zu Hause oder in einer Einrichtung mit betreutem Wohnen leben. Sie müssen sich selbst um eine Impfung bemühen. Das Zentrum für den Landkreis Leipzig befindet sich in Borna.

Fahrdienst mit eigenem Auto

„Allerdings haben wir da ja das nächste Problem“, so MGH-Leiter Unverricht. „Wie kommen diejenigen, die einen Impftermin haben, nach Borna?“ Am Freitag ist er es, der die älteren Menschen zu ihren Terminen fährt. Einmal um 7 Uhr und einmal 18 Uhr. Im privaten Auto. „Wir sagen allen, dass sie sich möglichst selbst um einen Fahrdienst kümmern sollen, weil wir das sonst mit unseren Kapazitäten nicht schaffen“, so Unverricht. „Aber manche haben einfach niemanden.“ Und denen müsse ja auch geholfen werden.

So kommen Sie an den Impftermin Wer impfberechtigt ist, aber über kein Internet verfügt, oder Schwierigkeiten bei der Anmeldung hat, kann sich unter der Telefonnummer 034205 449941 beim Mehrgenerationenhaus (MGH) Markranstädt melden. „Wir nehmen dann die Daten auf und melden denjenigen auf der zentralen Seite des Freistaates Sachsen an“, so MGH-Chef Michael Unverricht. Sobald es einen Impftermin gibt, informiert das MGH die angemeldete Person und geht die weiteren Schritte durch. In einer Mappe werden die Unterlagen alle übergeben. „Wer das möchte, bekommt aber auch da von uns Hilfe“, so Unverricht. Entweder telefonisch oder vor Ort. lp

Stadt um Hilfe gebeten

Er mache das, weil es ihm einfach am Herzen liegt. Im Dezember hatte sich Unverricht selbst mit dem Coronavirus infiziert. „Ich weiß, wie schlimm diese Krankheit ist“, sagt er. „Und ich möchte, dass das anderen erspart bleibt.“ Am Donnerstag hat er Bürgermeisterin Nadine Stitterich (parteilos) bei einem Vor-Ort-Termin um Hilfe von der Stadt gebeten, insbesondere in Sachen Fahrdienst. Eine Zusage dafür habe es allerdings bisher nicht gegeben.

Von Linda Polenz