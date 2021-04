Max Löbners Magnolie blüht bald in Markranstädt

Markranstädt

Ein vergessener Markranstädter erblüht nun bald wieder zum Leben. Und das ganz wortwörtlich. Am Donnerstag wird im Markranstädter König-Albert-Park mittig im Rosarium eine Magnolia loebneri Merrill gepflanzt. Zu Ehren des Markranstädters Max Löbner, der unter anderem eben diese Magnolien züchtete.

Magnolie findet sich auch im Garten der Queen

„Max Löbner ist heute eher vergessen, was wirklich schade ist“, erklärt Andreas Schaaf. Seine kürzlich erschienene Biografie über den „Pionier der Pflanzenzüchtungen“ hat den Anlass dazu gegeben, dass Löbner nun in Markranstädt wieder sichtbarer wird. „So eine Magnolie findet sich auch im Garten der englischen Königin Elizabeth II.“, sagt Schaaf. Bis an den Nordpolarkreis in Norwegen sei die Art verbreitet, so seine Recherchen. Denn: „Das Besondere an den Löbner Magnolien ist, dass sie frosthart und frühblühend sind. Die Magnolia loebneri ist aus Magnolia stellata, also der Sternmagnolie, und der japanischen Magnolia kobus gekreuzt und weltweit als die erste frostharte Hybride aus dieser Kreuzung berühmt geworden.“

Löbner züchtete auch Gemüse

Geboren wurde Max Löbner am 28. Februar 1869 in Markranstädt. Später ist er viel herumgekommen, seine Pflanzen wurden unter anderem bis in die USA exportiert. „Aber er hat nicht nur Magnolien gezüchtet“, erklärt Schaaf. „Kennen Sie Gustavs Dauerapfel? Den hat Löbner nach seinem Vater benannt, der in ihm die Liebe zum Gartenbau entfacht hat.“ Oder Bonner Beste, eine Tomatensorte, die heute noch auf manchem Wochenmarkt zu finden ist. „Nach dem Ersten Weltkrieg hatten die Leute ja nicht viel zu essen“, so Schaaf. „Also hat Löbner schnell wachsende Gemüsesorten gezüchtet.“

Markranstädter schreibt Biografie

Seine Biografie über den Markranstädter Pflanzenzüchter mit dem Titel „...damit war die ganze Hexerei geschehen“ ist vor wenigen Tagen mit dem Deutschen Gartenbuchpreis für Gartengeschichte ausgezeichnet worden. Zudem bekam er dafür im vergangenen Jahr die Ehrenurkunde des Sächsischen Landespreises für Heimatforschung. Schaaf ist selbst Markranstädter und eigentlich Physiker. „So bin ich auch zu diesem Buch gekommen“, erzählt er. „Ich hinterfrage immer alle Dinge.“ Konkret habe er Gustavs Dauerapfel vor sich gehabt und sich gefragt, was es damit auf sich hat. „Und so bin ich auf Max Löbner gestoßen und war fasziniert. Theoretisch könnte man über all seine Züchtungen ein Lexikon von A bis Z veröffentlichen.“

Stadt plant Veranstaltung

Im Sommer dieses Jahres plant die Stadt Markranstädt einen Rundgang durch den König-Albert-Park mit Schwerpunkt Max Löbner. Wenn es die Pandemie zulässt, soll es eine Veranstaltung geben, bei der sich die Markranstädter auch über das Leben und Wirken Löbners informieren können. „Durch die wunderschön anzusehende Löbner-Magnolie geben wir einem zu seinen Lebzeiten bekannten Sohn unserer Stadt wieder eine öffentliche Wahrnehmung im Stadtleben“, sagt Bürgermeisterin Nadine Stitterich (parteilos). „Ich danke unserer 1. Beigeordneten Beate Lehmann für die Idee.“

Von Linda Polenz