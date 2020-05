Mordanschlag in Markranstädt: „Ich habe nicht gesagt, dass ich ihn absteche“

Leipzig

War es nur ein Unfall, hat das Opfer einen Mordanschlag nur erfunden? Im Prozess um eine rätselhafte Bluttat in Markranstädt hat der Angeklagte am Mittwoch im Leipziger Landgericht umfassend ausgesagt – und eine Tötungsabsicht wortreich abgestritten. Die Anfang Februar schon einmal gestartete Hauptverhandlung musste jetzt noch einmal ganz von vorn beginnen, weil ein Schöffe erkrankt war.

An den schweren Tatvorwürfen der Staatsanwaltschaft gegen Markus S. (45) hat sich indes nichts geändert: Für die Anklagebehörde handelt es sich um versuchten Mord in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Am 19. Juli 2019 gegen 0.30 Uhr soll er mit seinen Bekannten Alexander T. (39) und Peggy K. in einer Wohnung in der Straße An der Schachtbahn in Markranstädt gesessen und Musik gehört haben. Doch plötzlich schlug der gemütliche Abend um in ein Blutbad.

Messer bis zum Schaft in der Brust

Auf einmal habe Markus S. ein Küchenmesser mit zwölf Zentimeter langer Sägezahnklinge gezogen und damit auf den neben ihm auf der Couch sitzenden Wohnungsmieter Alexander T. eingestochen, schilderte Staatsanwalt Moritz Diekmann. Bis zum Schaft soll der zeitweise als Akkord-Schlachter tätige Angeklagte das Messer in die Brust seines Bekannten gerammt haben, sodass die Klinge sogar eine Rippe brach. „Und, wie ist das?“, habe Markus S. dabei laut Anklage gefragt, dann das Messer herausgezogen, um ein zweites Mal zuzustechen. Dem Schwerstverletzten soll er gedroht haben: „Ich stech’ dich ab, das überlebst du nicht!“

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Alexander T. diesen zweiten Angriff abwehren und einen Arm um den Messerstecher schlingen konnte, bis dieser von ihm abließ. Dennoch hing sein Leben an einem seidenen Faden. Neben dem Rippenbruch erlitt er schwere Verletzungen an der Lunge. Ein Notarzt versorgte ihn noch am Tatort, auf der Intensivstation eines Krankenhauses wurde er in der Nacht notoperiert. Für die Anklagebehörde ist klar: Markus S. habe sein Opfer verletzen wollen und auch in Kauf genommen, ihn zu töten. Ausgenutzt habe er, dass Alexander T. beim Musikhören in seiner eigenen Wohnung keinesfalls damit rechnete, dass jemand nach seinem Leben trachten würde.

Unglücksfall bei einem Gerangel?

Markus S. stellte es hingegen als Unglück dar. Er habe mit dem Messer Marihuanablüten zerkleinert und dann Alexander T. den Griff des Messers auf den Bauch geklatscht, um ihn zu erschrecken. Bei dem anschließenden Gerangel sei der Bekannte so unglücklich gestürzt. „Das Messer steckte plötzlich in seiner Brust“, sagte der Angeklagte. „Ich habe nicht gesagt, dass ich ihn absteche.“ Aussagen, die ihn belasteten, seien gelogen.

Er räumte allerdings ein, durch diverse geschäftliche Aktivitäten wie etwa ein Ladengeschäft in Leipzig rund 200 000 Euro Schulden angehäuft zu haben. Bei Alexander T. stand er demnach mit mehr als 3700 Euro in der Kreide. Der Bekannte soll deshalb ihm und auch seiner Familie gedroht haben.

Angeklagter räumt Alkoholsucht ein

Spielten womöglich auch Drogen oder Alkohol in jener verhängnisvollen Nacht eine Rolle? Markus S. gab zum Prozessauftakt zu, nach Verbüßung einer mehrjährigen Haftstrafe mehrere Therapien absolviert zu haben, um seine Alkoholabhängigkeit zu bekämpfen. Allerdings habe er nach mehreren Jahren Abstinenz einen Rückfall erlitten. Knapp eine Flasche Fruchtsekt will er an dem Abend bei Alexander T. getrunken haben. Zuvor konsumierte er nach eigenen Angaben Kokain, Methamphetamin und Cannabis. „Um wach zu bleiben“, erklärte er. „Ich wollte nicht schlafen, sondern wegen meiner Schulden Geld verdienen.“

Die 1. Strafkammer hat für den Prozess noch vier Verhandlungstage bis 8. Juni geplant.

